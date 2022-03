Aclaración sobre “Isspol: la primera sentencia que condena a Álvarez y absuelve a Neira”

En referencia a la reseña informativa que consta el pasado 12 de marzo de 2022 (p. 6) en Diario Expreso, en su versión por escrito e impresa, hago la siguiente aclaración: 1º No es verdad que existe sentencia absolutoria a favor de Xavier Neira Salazar (y tampoco condena con cargo a Álvarez); lo que existe es un auto de sobreseimiento a favor de dos personas, entre ellas Neira, por lo que no serán llamadas a juicio, por no haber probado la Fiscalía General del Estado, la imputación que hizo en su contra; esto es, que Neira Salazar haya falseado información bursátil en operaciones que haya intervenido. Ello no significa que Isspol no vaya a poder cobrar, pues el sobreseimiento no afecta sus posibilidades de cobro porque, además, y como lo asentó el juez Juan Carlos Terán, no existió contrato alguno de compra entre Isspol y la empresa Citadel de Neira, ni aviso de que el dinero que de IBcorp fuera colocado a corto plazo por Neira, estaba en disputa por parte de Isspol. Una acción penal por falsedad, no es técnicamente una acción de cobro, y ni siquiera, una acción de protección al patrimonio de una institución: mas ésa fue la decidida por Fiscalía y secundada por Isspol. Ahora, que ha apelado la Fiscalía y el Isspol, deberán decidir tres nuevos jueces, en la Corte Provincial. 2º La gravísima acusación de la Fiscalía, es que Neira habría recibido USD 15'000.000, aproximadamente, y toca resaltar que no se ha probado que haya ingresado ni un dólar a la empresa Citadel, ni a su propio peculio y que ubicaciones a corto plazo, fueron pagadas a la cuenta de Decevale y con impacto en la cuenta de orden de IBCorp en tal institución, que fue de donde salieron los fondos, no existiendo adeudo, y que, en todo caso, el juez Terán ordenó que USD 4,6 millones que se encuentran en las cuentas de Decevale, a la orden de IBcorp sean transferidos a Isspol. 3º No existió evidencia alguna de que por ningún título, acto o delito, tuviere Neira, algún adeudo con Isspol, por lo que el supuesto perjuicio a esta institución, habrá que buscarlo en las actuaciones y/o contratos y/o posibles delitos, de otras personas.

Fernando Yavar Umpiérrez

Abogado de Carlos

Xavier Neira Salazar