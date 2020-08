Aclaración sobre “50 años del Puente de la Unidad Nacional”

Sobre la nota titulada 50 años del Puente de la Unidad Nacional del 27 de julio, expongo lo que me consta por haber ejercido la función de secretario ejecutivo del Comité de Vialidad del Guayas: siendo en 1961 presidente de la República el Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, decidió construir el puente sobre el río Guayas, pero afrontó el regionalismo centralista que se oponía a que se construya con fondos del Estado, no obstante tratarse de una obra de interés nacional. Liberados de otro empréstito, los impuestos a las aguas efervescentes y del adicional a la gasolina, que solo se pagaba en Guayas, el Comité dispuso de fondos para construir el puente. El presidente Arosemena M. consultó con el Comité y se acordó que fuera esta entidad y no el gobierno central quien asumiría la responsabilidad. Sobrevino la dictadura militar. El Comité decidió licitar los estudios, lo que requirió decidir previamente dónde se ubicaría el puente: a) Un solo tramo entre Guayaquil y Durán; b) Uniendo Puerto Marítimo con la carretera a la Sierra, al sur, sin atravesar la ciudad, fórmula descartada ahora porque según los técnicos cerraría a Guayaquil como puerto fluvial; c) Dos tramos sobre los afluentes del Guayas para el desarrollo de la zona entre ríos y Samborondón, que es lo que se decidió con voto favorable del jefe civil y militar que ejercía la Gobernación de la provincia. Publiqué la convocatoria a licitación para los estudios también en diarios extranjeros y recibimos casi cien ofertas de empresas de distintas nacionalidades, habiéndose adjudicado el contrato al profesor italiano Dr. Ricardo Morandi. Renuncié a la Secretaría del Comité para preparar mi doctorado en leyes. Sobrevino luego de 1964 una etapa de criticable demora en tramitar la segunda licitación (para la construcción), que requirió garantía del Gobierno de Ecuador, que no la dio la Junta Militar de Gobierno, la cual cesó en 1966. Un Comité Cívico que presidió el exalcalde de Guayaquil Dr. Rafael Mendoza Avilés gestionó con este fin. Se sucedieron como presidentes de la República Clemente Yerovi I. y Otto Arosemena Gómez, habiéndose otorgado finalmente la garantía del Estado. Tras la inauguración de los puentes, el Dr. José M. Velasco Ibarra decretó la extinción del Comité de Vialidad en 1970. El 9 de Octubre de ese año fui apresado en la Av. 9 de Octubre, organizando una manifestación de protesta por la extinción del Comité. Fui condenado a 8 días de prisión. Desde 1970 no se draga la red hidrográfica del Guayas.

Dr. Jaime Damerval Martínez