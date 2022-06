Acabar con la subida de precios

Señor presidente constitucional, Guillermo Lasso, el Ecuador ve espantado cómo a todas las autoridades competentes que tienen que ejercer control legal y constitucional de los precios de los productos alimenticios no se los ve; todos han subido arbitraria y desproporcionadamente, lo que es sencillo de comprobar en mercados, comisariatos, viendo precios anteriores y actuales. Igual sucede con productos agrícolas, construcción, medicinas, harina para pan, etc., y los demás que siguen subiendo. Señor presidente, es hora de que los ponga a trabajar, a descontar el sueldo que el pueblo les paga, asuman el control, investiguen y sancionen a fábricas, mayoristas, distribuidores, comerciantes, comisariatos, tiendas, etc., para que no sigan abusando y no perjudiquen a su gobierno, ni al Ecuador y así parar la escalada de precios, similar al del gobernante de muchos años atrás, que por muchas razones sigue prófugo. Las autoridades tienen que aplicar la ley, multándolos, metiéndolos presos, revisarles las balanzas. Que el SRI les haga una auditoria para saber si están al día en los impuestos. Reformar las leyes con sanciones económicas drásticas será la única manera de que entiendan todos los que hacen la cadena de comercialización abusiva. Además, el defensor del Pueblo brilla por la ausencia, nunca lo defiende. También los medios de prensa deben de referirse al tema para que los involucrados no se hagan los sordos, cobren el precio justo por cada producto y se termine toda especulación.

Jorge Arámbulo