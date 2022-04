Cómo acabar con el robo de celulares

Son millones, y contienen información personal y general, números de cuentas, claves, cédulas, datos importantes, etc., de la familia, amigos, vecinos. Que al comprarlo el almacén grabe nombres, apellidos de comprador, estampe foto, logotipo del local, sistema de bloqueo automático, escáner biométrico, cámara digital, etc., con características especiales que permitan grabar quién lo está usando. Igual, empresas pueden crear pin, código de seguridad, etc., para cada usuario, establecer si la persona que lo está usando es el dueño, o simplemente bloquearlo; solo así se puede proteger datos. Al robárselo, que se active dicha alarma, sensor, mensaje de texto en pantalla, grabación que indiquen que al usarlo otra persona se bloqueará automáticamente. La Policía será la primera en saberlo, siendo fácil ubicarlo con GPS. Independiente del valor, que todos tengan estas seguridades para que nadie lo compre. El fabricante al detectar que el teléfono es robado reporte a la Policía para ayudar a su localización; tiene que ser en ese momento, reconociendo alguna característica del comprador: huellas, voz, cámara digital o GPS. Que quede inutilizado hasta capturar al ladrón. Solo las empresas sabrán cómo hacerlo, que exista planificación de las telefónicas con campaña publicitaria que acabe con tanto robo. O que el Estado no renueve contratos con operadoras.

Jorge Arámbulo B.