El abuso no es simulado

El abuso sexual y físico en la industria de la pornografía en Francia es sistémico, según un reporte del Senado francés del 28/09/ 2022, en París: “El infierno detrás de las escenas”, es el primero que elabora el Parlamento francés enfocado en la industria de la pornografía, donde los productores son calificados de “depredadores”. En seis meses de investigación, una comisión del Senado sobre derechos de la mujer y equidad de género escuchó los testimonios de más de 50 personas, algunos involucrados en la industria, además de feministas y víctimas. “Tanto la naturaleza como el volumen de contenido pornográfico accesible a todos, han contribuido a que los actos sexuales violentos contra las mujeres sean banales”, escribieron los autores. “Los abusos sexuales, físicos y verbales son comunes en la pornografía, volviéndolos sistemáticos. No son simulados, sino reales para las mujeres que están siendo filmadas”, agregaron. Una ex actriz porno y cineasta francesa -nombre artístico Nikita Bellucci-, recordó cómo su “consentimiento quedó abolido” mientras realizaba una escena. Le tomó 10 años darse cuenta de lo que pasó; tenía el “síndrome del impostor” (la idea equivocada de que “una actriz porno no puede ser abusada porque eligió hacer este trabajo”). El informe encontró que 90% de las escenas pornográficas incluyen violencia, y que dos tercios de los niños de 14 años o menos han visto contenido pornográfico, voluntariamente o no.

Mario Monteverde Rodríguez