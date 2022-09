El 70 % de apoyo tiene la consulta

La persona fanática es apasionada e incondicional a una causa, persistente hacia determinados temas, de forma obstinada, muchas veces indiscriminada y violenta. No es el caso de personajes que se dicen dirigentes sociales, gremiales o políticos. No por fanatismo están contra la consulta anunciada por el presidente de la República; lo hacen por no dejar avanzar al país. La prosperidad de Ecuador es el fracaso de sus vocerías, incendio y terrorismo a que están acostumbrados. Fanatismo es un concepto muy elevado para los oponentes de la mayoría de ecuatorianos que han sido consultados y que arroja entre 82 y 61 % de apoyo a las preguntas de la consulta. Han manifestado que el Gobierno no tiene legitimidad para preguntar al pueblo. Ni siquiera han leído las preguntas y menos han explicado razones; inmediatamente de anunciadas dijeron que votarían por el no. El Gobierno debe ser proactivo, agresivo y persistente en procurar aliviar el desempleo y para ello es necesario cambiar el sistema perverso que solo defiende al 20 % de la población. Nuestro territorio se ha convertido en una feria ambulante, el que menos vende en las calles cualquier cosa, sin descanso, seguridad social, vacaciones ni otros beneficios a los que deben tener derecho. Los que se dicen dirigentes políticos, sociales, gremiales no son legítimos, no los representan.

Ab. Franklin Lituma Manzo