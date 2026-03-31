Taylor Swift estrena ‘Elizabeth Taylor’ solo para usuarios premium: así puedes verlo

El videoclip está disponible en Spotify Premium y Apple Music, en una jugada que redefine el acceso a sus contenidos

El universo de The Life of a Showgirl continúa expandiéndose, y esta vez Taylor Swift apuesta por una jugada que combina narrativa, memoria cultural y estrategia digital. La artista lanzó el videoclip de Elizabeth Taylor, el tercer sencillo de su más reciente álbum, pero lo hizo de una forma poco convencional: limitando su acceso a usuarios premium de Spotify y Apple Music.

Más allá del formato de estreno, la canción ya venía cargada de significado desde su concepción, ya que según la propia Swift, el tema nace de los paralelismos que encuentra entre su vida y la de Elizabeth Taylor, especialmente en lo que respecta a la exposición mediática, las relaciones sentimentales y la construcción de una figura pública que trasciende lo artístico.

What could you possibly get for the girl on the last day of Women’s History Month? We have something in mind! The Elizabeth Taylor Music Video is out now on @Spotify Premium and @AppleMusic. 🫶 https://t.co/EOt7PEkpte pic.twitter.com/2b0qtpI1jm — Taylor Nation (@taylornation13) March 31, 2026

¿Quién fue Elizabeth Taylor?

Elizabeth Taylor falleció en marzo de 2011. eXPRESO

Elizabeth Taylor es una de las showgirls por excelencia. Taylor Swift Cantante

Hablar de Elizabeth Taylor es remitirse a una de las figuras más influyentes del Hollywood clásico. Actriz desde muy joven, su carrera estuvo marcada por papeles icónicos en filmes que definieron toda una era del cine, así como por una vida personal constantemente bajo el escrutinio público. Sus múltiples matrimonios, su presencia mediática y su carácter apasionado la convirtieron en una celebridad que iba mucho más allá de la pantalla.

Ese nivel de exposición y construcción mediática es precisamente lo que conecta con la visión de Taylor Swift. Para el lanzamiento del tema, la cantante incluso habría gestionado permisos con el patrimonio de la actriz, en un gesto que refuerza el carácter respetuoso y consciente del homenaje.

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La figura de Taylor, entonces, no solo aparece como inspiración estética, sino como un símbolo de lo que implica vivir bajo la mirada constante del público, algo que Swift ha explorado a lo largo de su carrera.

Un videoclip construido desde el archivo

A diferencia de propuestas anteriores como The Fate of Ophelia u Opalite, donde Taylor Swift construía narrativas visuales propias con una dirección clara, el videoclip de Elizabeth Taylor opta por un enfoque completamente distinto. En lugar de una historia original, el video funciona como un homenaje directo a la actriz, compuesto por una selección de escenas de su filmografía que dialogan con la letra y el tono de la canción, creando una narrativa métrica.

Entre los títulos que conforman este collage audiovisual destacan:

Julia Misbehaves (1948)

Nunca el amor fue tan bello (1951)

Rapsodia (1954)

La vuelta al mundo en 80 días (1956)

La gata sobre el tejado de zinc (1958)

De repente, el último verano (1960)

Cleopatra (1963)

Donde cada fragmento no solo remite a la trayectoria de la actriz, sino que construye una narrativa emocional que acompaña el desarrollo musical del tema.

Según Taylor Nation, el video también es un homenaje al último día del Mes de la Historia de la Mujer. Mert Alas & Marcus Piggott

Lo cierto es que, este tipo de propuesta también se alinea con la estrategia de distribución elegida, al lanzar el videoclip primero en Spotify Premium y Apple Music, Swift prioriza el impacto en plataformas que inciden directamente en métricas como las de Billboard. Sin embargo, siguiendo precedentes como Opalite, se espera que el video eventualmente llegue a YouTube, ampliando su alcance una vez consolidado su rendimiento inicial en el ecosistema de streaming.

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