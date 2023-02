Pasando página y comenzando otro capítulo en su carrera, el cantante y compositor originario de Nashville, Stephen Sánchez vuelve con un nuevo single titulado Evangeline a través de Mercury Records/Republic Records.

Sobre la nueva canción y esta nueva etapa, Sánchez dijo: "La letra de la canción fue escrita por mí, Trent Dabbs y Nick Lobel (Sam Smith y Harry Styles). Nick Lobel sampleó la intro de 10 segundos de la canción de Bobby Goldsboro, 'Honey', y compuso una estrofa y un estribillo para que yo los escuchara en el estudio. En cuanto lo oí, me sentí inspirado de inmediato. La canción cobró vida en 15 minutos. El sampling no es algo que haya hecho nunca ni que me haya animado a hacer, pero aquel día fue un feliz accidente. Incluso la forma de interpretarla era muy nueva para mí. Con esta canción he vuelto a disfrutar de la música. Ha abierto un mundo y una historia a los que estoy deseando invitar a mis fans".

Evangeline llega justo después de la reciente colaboración de Sánchez con Ashe titulada Missing You. Además de acumular más de 4 millones de streams en todo el mundo hasta la fecha, Billboard la incluyó como una de las "10 canciones pop nuevas y para escuchar en la semana".

Sánchez también anuncia su gira de otoño por Norteamérica con 32 fechas confirmadas que comienza en Indianápolis y hará paradas en The Wiltern de Los Ángeles el 3 de noviembre, en el Ryman Auditorium de Nashville el 17 de noviembre y en la Terminal 5 de Nueva York el 2 de diciembre. Esta llega después del tour que está por comenzar ahora en el que ya están casi agotadas todas las entradas y que comienza el 7 de febrero en Nueva Orleans.