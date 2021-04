¿Puedo portar gas pimienta o una arma eléctrica para defenderme en Ecuador?

El uso de gas pimienta y de otras armas no letales no está enmarcado en la ley.

La semana pasada EXPRESO publicó sobre el perfil y emprendimiento de Camila Tettamanti, una joven guayaquileña de 18 años de edad, que adorna llaveros con herramientas de defensa personal: gas pimienta, electrochoque (armas eléctricas) y kubotan. Elabora este accesorio, especialmente para mujeres, con la finalidad de 'armarlas' contra el acoso callejero, el secuestro exprés, los robos y el maltrato en casa.

Camila, la cabeza de 'Be Safe', un emprendimiento para 'armar' a las mujeres Leer más

Tras su publicación, se formó un debate en las redes sociales, sobre qué se debe y se puede usar y qué no. Es que había quienes condenaban el uso de estas herramientas, por el alto daño que pueden llegar a ocasionar y las consecuencias que traería; y estaban quienes son entusiastas con el uso de las mismas para ayudar a la reducción de la violencia contra la mujer, que no cesa en el país.

Pues desde marzo de 2020, hasta el 7 de abril de este año, el sistema ECU 911 ha atendido por lo menos 57.887 llamados de auxilio por maltrato a las féminas, y ahí mismo se han reportado 393 casos de acoso sexual. Entonces, ¿cómo afrontar esta amenaza contante contra la mujer?

La guayaquileña Camila Cedeño, fundadora del proyecto social Muvalmu, con su eslogan 'Mujer Vales Mucho', que recorre el país y brinda, gratuitamente, talleres de defensa personal a mujeres, así como clases de repostería, costurería y otras ramas de emprendimientos; y atención psicológica y de asesoría legal, está de acuerdo con que las mujeres se 'armen' con herramientas no letales para defenderse.

Los delitos contra la mujer aumentan. La trata de blanca ya no es una novedad en nuestro país. Las jovencitas andan en la calle con pavor. Tenemos que generar seguridad. Camila Cedeño

Además de apoyar la idea, la activista resalta que no se trata de incentivar el uso del gas pimienta, electrochoque u otros aparatos, sino que solo de defenderse. Ella además es pregonera de la autodefensa personal usando técnicas con manos y brazos y de practicar disciplinas como Jiu jitsu, kick boxing y muay thai. “Estos deportes nos permiten estar muy atentas y más seguras", menciona.

Pero, ¿es legal usar estas herramientas?

El abogado penalista y catedrático, Santiago Sánchez, consultado por este Diario, explica que el uso de gas pimienta, de electrochoque, de pistola para inmovilizar, pistolas de gomas y otras armas no letales, no están enmarcadas en el Código Orgánico Integral Pena (COIP) ni en otras leyes ecuatorianas. “Y lo que no está en la ley, está permitido”, aclara.

Inauguran programa y escuela de defensa personal para las mujeres Leer más

No está mal que las mujeres usen este tipo de herramientas para intimidar a los agresores y delincuentes. No está prohibido cargar estos implementos en la cartera, dice el experto. “Es decir, si en un operativo de control, por ejemplo, la Policía me encuentra un gas pimienta, no me pueden llevar preso. Si llevo una pistola de goma, pero la he registrado en el Comando Conjunto, tampoco tendré problemas”, explica.

Ahora, aclara el penalista, si el exceso de gas pimienta, por ejemplo, hace que el atacante muera, el acto ya acarreará situaciones penales para la persona que se defendió con esa herramienta. Lo pueden culpar de homicidio preterintencional u homicidio culposo.

El especialista en leyes considera que para despejar las inquietudes de si, legalmente, se debe o no usar estas herramientas, que impiden que muchas mujeres se entusiasmen en usarlas, pese a ser foco de la delincuencia, del acoso o maltrato, hace falta una aclaración en la ley, que indique hasta qué punto debe ser permitido la utilización de estos elementos de defensa.

Es que finalmente se trata de llevar estos elementos como medida de intimidación y no de ataque, porque, dice Cedeño "lo que sí impulsamos es una sociedad donde no existan los agresores".