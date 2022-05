El género urbano es su fuerte, sobre todo, el reguetón. Así lo dice Paula Proaño, una rubia guayaquileña de 28 años que se inició en la música en su adolescencia, aproximadamente cuando tenía 13. Aunque estudió Artes Escénicas en la Universidad Casa Grande, desde antes se formó musicalmente. Ahora es parte de Borkis Entertainment.

La colombiana Carolina Giraldo, conocida como Karol G, ha sido su inspiración. 'Otra liga' es su primer tema, cuya letra gira en torno a la mujer empoderada “en la equidad de género, en que la mujer no es un objeto y, además, tiene un poco de mi experiencia personal”, dice. Fue escrito por Chris Monroy y por ella, con la producción de Sulivan García.

Aunque se inclina por lo urbano, considera que una artista “debe cantar de todo. Yo canto hasta vallenato, pero soy reguetonera hasta la muerte, y lo seré hasta el último día de vida. No me gusta la cumbia, pero si me toca, la interpreto sin problema. El reguetón es mi género, con el que me identifico, además, es más comercial”, comenta.

No es su única canción. Ya tiene lista otra de su autoría, que será una sorpresa para sus seguidores. Tiene prevista lanzarla el 28 de noviembre, el día de su cumpleaños. Prepara el video, el cual se lo verá en las diferentes plataformas digitales.

Aunque estudió actuación, la balanza se inclinó hacia la música. “Quise seguir ese camino, nternacionalizarme. Primero en México, luego en República Dominicana y Estados Unidos”, afirma.

La gente le pregunta qué haría si no se hubiera dedicado a la música. A lo que responde que “sería mánager de artistas de alto nivel, es decir, internacionales, aunque al verlos triunfar saldría a flote mi pasión por la música. Tengo claro que en esta carrera siempre hablarán, ya sea mal o bien. No han faltado los que han cuestionado mi talento, pero no es algo que me quite el sueño. Ahora que han apreciado mis shows se dan cuenta de que están equivocados.

En abril abrí el concierto del puertorriqueño Rauw Alejandro, los 20 segundos antes de subir al escenario fueron los más emocionantes de mi vida, porque iba a estar en el acto inicial de ese espectáculo. La vida de artista es difícil, hay que estar preparado para todo. Dios premia y el sol sale para todos”.

Abrió el concierto de Rauw Alejandro. Gerardo Menoscal

Paula admite que han existido momentos en que ha querido tirar la toalla. “En una ocasión recibí un mensaje en el cual me decían: ‘Nunca saldrás adelante, aunque Karol G sea tu inspiración’.

Juegan con la mente de las personas. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer aquello, porque es terrible que exista gente envidiosa y que no apoye al talento nacional. Afecta, aunque sea solo un mensaje negativo. También recibí muchos positivos, de buena onda. Siempre habrá críticas”.

Siempre su referente ha sido Karol G. “Conozco su vida desde cero, la he seguido desde siempre, cada canción de ella es parte de su historia de vida, sus amores, sus rupturas, así la he llegado a conocer. Mi etapa de 'Otra liga' ya pasó. Ya no soy esa mujer. Cuando hice ese tema estaba soltera, ahora estoy casada.

Todo lo que dice esa canción me ocurrió a mí. Estaba con una persona que no me apoyaba, no creía en mí y no me quería como yo era, no podía vestir un short, una prenda sexy, no podía ir a un canal de TV, abandoné la música porque tuve que escoger. En un golpe de suerte conocí a un extranjero (el brasileño Stephan Schiavo) con el que me casé, me ama y respeta. Tiene otra mentalidad, es mi fan y cree en mi talento. En los shows me toma las fotos, está pendiente de todo. En noviembre del año pasado nos casamos”.

Para sus shows prefiere vestir ropa corta y brillos, además, le encanta el color blanco. Era el favorito de su padrastro, David, quien “fue mi padre, mi inspiración porque al verdadero, al biológico, nunca lo he visto, no sé cómo es su cara. Me aconsejó que cuando estuviera en un escenario me vista de blanco”, cuenta Paula. Además, también le encanta la ropa de jean.