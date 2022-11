Ellos tienen los ojos puestos en Qatar

Aunque no van a viajar a Qatar al Mundial de Fútbol 2022, ellos no se perderán los juegos de nuestra selección y de los otros participantes de este evento deportivo que empezará el domingo 20 de este mes. Con familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo verán los partidos, los resúmenes, los mejores goles, entrevistas y todo lo que han preparado los canales locales y extranjeros.

Ellos dicen...

“Desde el Mundial Corea-Japón es tradición ver el partido en casa con la familia y el evento deportivo de ahora no será la excepción. Además de Ecuador, apoyaré a otro equipo que represente a Sudamérica, no tengo a ningún favorito. Quisiera que en esta ocasión la selección llegue más lejos de octavos de final”.

Isaac Delgado, presentador

“Aparte de Ecuador apoyo al fútbol en general. No tengo un segundo equipo, ya que en el Mundial casi todos son favoritos y yo soy fan del fútbol. Veré los partidos en mi casa, no saldré a lugares públicos”.

Juan del Valle, participante de reality

"Los partidos los veré en mi casa o en Manabí, no sé todavía. Lamentablemente no me iré a Qatar. Apoyo a Ecuador, pero la otra parte de mi corazón está puesta en Brasil por mi pareja (Paulo Cezar Augusto). Ya tenemos las camisetas, estamos listos”.

Virginia Limongi, presentadora y exreina de belleza

“Veré el Mundial a medias. No soy amante del fútbol, pero apoyo a la distancia a nuestra selección, al menos con las buenas vibras. Cuando recién llegué a Guayaquil, hasta tenía la camiseta oficial de la Tricolor y los zapatos, pero ahora ya ni eso. No por falta de fe a nuestros jugadores, sino más bien porque soy de ese reducido grupo que no sigue de cerca las incidencias del rey de los deportes. No soy de ir a bares a ver los partidos, me enteraré de los resultados por redes sociales. Les deseo buena suerte porque sí se pudo y siempre se podrá”.

Mauricio Altamirano, presentador

“Veré los partidos que se pueda con mi familia y amigos. Además de Ecuador apoyaré a Uruguay, el país de mi esposa Gabriela”.

Emilio Pinargote, presentador

“Con mi familia trataré de ver los partidos del Mundial los días que juega Ecuador. Y los encuentros de España con mi novio, Juan Rescalvo. Mis favoritos son Ecuador y España”.

Evelyn Vanessa Calderón, presentadora

“Creo que yo veré el partido donde almuerzo, en el área de la radio donde trabajo. Lo veré sola o con las personas que lleguen al lugar. Obviamente apoyo a Ecuador, pero también a Brasil. En mi vida pasada fui brasilera (risas)”.

Sofía Caiche, actriz