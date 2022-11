Una chica llamada Diana Carolina Paredes (26) se ha convertido en una especie de ‘heroína nacional’, porque acudió al concierto de Bad Bunny y lo dejó ver desde sus redes sociales a los fans que por diferentes razones no pudieron apreciar su música en Quito. Ya sea porque no tuvieron el dinero para comprar entradas o porque simplemente no alcanzaron, se agotaron muy rápido.

Ella utilizó su ingenio y la tecnología, y por ello se hizo viral, las marcas le dieron algunos regalitos, le hicieron memes... Más de 26.000 usuarios de TikTok se conectaron en esa plataforma la noche del miércoles. Hasta Neira le dedicó una canción que dice: “Gracias por ser tan divina, gracias a tu batería, gracias a ti, heroína”.

Carlos Zúñiga, experto digital, afirma que en nuestro país estamos tan falta de ídolos verdaderos que cualquier novedad se convierte en tendencia en redes sociales. “Más de 400.000 views de un lifestream de TikTok así lo confirman.

Y esto no es malo si lo que se propaga tiene un valor relevante, pero vemos cómo los comentarios de un público joven exaltan y vanaglorian el acto de grabar unos minutos del concierto del ídolo del momento. Esperemos que los mismos ‘celulares adolescentes -y en algunos casos no tanto- graben momentos más importantes que sirvan como ejemplo de las cosas buenas y productivas que sí tenemos en nuestro país.

Algunas marcas también se aprovechan de la ola y, a través de regalos, quieren unirse a los 5 minutos de fama de Diana Carolina. Celebridad e Influencer, dos situaciones totalmente distintas que pueden ser lucrativas si se saben ver como profesión. Para esto, como en todo, se debe invertir en conocimientos, equipos y promoción. Ojalá que la Generación Z o los centennials, mañana, cuando necesiten un doctor, sea uno verdadero y no un nuevo influenciador ‘on line’ que les recomiende la panacea en boga o la que su patrocinador le haga recomendar”.

Qué pobreza de valores, de criterio... que demostramos al decir que se merece el cielo o al llamarla ‘la heroína de los pobres’ o ‘la ministra del perreo’.