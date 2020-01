El novio de Marián Sabaté aumentó seguidores

Luego de que Marián Sabaté del programa En contacto, de Ecuavisa, oficializó su relación con Efrén Avilés, la presentadora manifestó en las redes sociales que algunos opinaban que ella era muy precipitada, impulsiva y apresurada en sus decisiones. “Pero esa soy yo, igual sé que el tiempo es un recurso no renovable, y a estas alturas no me sobra. En este momento me siento feliz y completa”.

Ya lo expresa la hermosa canción A mi manera: “Tal vez lloré, o tal vez reí. Tal vea gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé. Puedo seguir, hasta el final, a mi manera”.

El novio de Marián, Efrén Avilés, es ingeniero civil, cincuentón y primo del rey de la farándula, Reinaldo Vásquez Valverde. Luego de que se conoció (el fin de semana) que era pareja de la rubia sus seguidores en Instagram aumentaron. Además, el domingo la cuenta era privada, ya no.

En las redes sociales se ve muy acaramelada a la pareja. Redes sociales

"Tiene derecho a rehacer su vida. Si ya no existe una relación con Kikín puede salir con quien ella quiera. Él me caía superbien. Con qué cara puedo criticarla con la vida sentimental que he tenido (risas)”.

Carlos José Matamoros, presentador

“Recién llegué de Estados Unidos, donde estuve de vacaciones. No sé mucho del tema, pero Marián ya es una mujer hecha y derecha. Sabe lo que quiere, luce muy bien y tiene derecho a ser feliz, mientras no le haga daño a nadie. No puedo hacer un comentario profundo porque no conozco sus problemas matrimoniales con Kikín, pero si decidió separarse tendrá sus razones. Que pase lo que tenga que pasar para bien o para mal”.

Sofía Caiche, actriz

“Prefiero no entrar en detalles. No estoy tan segura de que esa relación sea verdad, aunque haya fotos. En todo caso le deseo éxitos y que sea feliz”.

Yuribeth Cornejo, de Fuull Farándula, VitoTVO

“Me parece que por respeto al hombre que estuvo en las buenas y en las malas con ella, no debió hacerse pública tan pronto la nueva relación. No soy amigo de Kikín, pero durante los años que los conocí como pareja, por las diferentes entrevistas que me concedieron, creo que era el hombre ideal para ella, hasta sus últimos días”.

Luis Jaramillo Ampuero, de Los daditos del adiós.