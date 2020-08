Natalia Barulich, una 'señora tentación'

Neymar y Maluma se han convertido en enemigos acérrimos y todo por el amor de una bella mujer de 28 años llamada Natalia Barulich, ¿será que algún día interpretarán juntos aquella vieja canción de los 80, Quiero que brindemos por ella?

Como dicen por ahí "lo que no fue en tu año y no te hace daño" y hay que recordar que aquí no hay infidelidad, al menos en apariencia, pues en noviembre del año pasado, el colombiano y la modelo cubana estadounidense, de ascendencia croata, terminaron su noviazgo.

En un principio, ninguno de los dos se pronunció al respecto, pero hace dos meses, ella habló sin filtros en el podcast Evolve, de Danny Morel y tachó la relación como "tóxica" y "unilateral". La también DJ e influencer comentó que fue la mejor decisión pues estaba harta de dar el 100 por ciento a la relación.

Desde mayo el mundo del espectáculo ya hablaba de que Natalia sustituyó la voz del colombiano por la samba de Neymar con quien se exhibe en todo lado y registra los encuentros en redes sociales.

Tras reabrir hoy su cuenta de Instagram, Juan Luis Londoño Arias, verdadero nombre de Maluma, veremos si hoy, a las 22:00 (hora de Ecuador), el ‘en vivo’ que ha prometido será por el asunto de su ex con Neymar, quien se burló el miércoles de su canción de despecho Hawaii, o para dar la fecha del lanzamiento de su nuevo disco.