Moda política: La IA transforma el estilo del alcalde Dennis Córdova

El estilo del alcalde de Salinas ya era impecable; la inteligencia artificial lo perfecciona aún más.

La inteligencia artificial sugiere combinaciones y prendas con mejor entalle para transformar su imagen.

Aquí hay un personaje político que no juega al alcalde “de playa relajado”, rompe ese cliché con una estética que mezcla cercanía y estructura. En una ciudad como Salinas, donde lo informal suele dominar, él apuesta por códigos más institucionales sin perder presencia en territorio. Y eso, en comunicación política, suma.

Además se sostiene con acciones: hace poco llamó la atención en redes sociales al ser visto recogiendo basura en la playa, y meses atrás apareció con traje de bombero apoyando en un incendio, recordando que ha sido voluntario. Esa coherencia entre lo que hace y cómo se presenta le da fuerza a su estilo: no es solo look, es personaje político “todo terreno”. ¡Y literal! Es buzo, Ironman y maratonista.

Ahora, en términos de moda, hay una intención clara de proyectar liderazgo moderno: blazers, camisas abiertas en momentos más cercanos, y el uso del terno cuando el contexto lo exige.

Pero hay espacio para pulir detalles. Por eso, lo pusimos en el semáforo de la moda de EXPRESIONES para analizar sus looks… y dejar que la IA proponga cómo llevarlos un paso más allá.

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Las claves de su estilo

Colores estratégicos:

En ciudad de playa, los tonos claros pueden ser aliados para destacar sin perder formalidad, como el celeste, verde oliva y neutros como el blanco para el día. En cambio para la noche optar con tonos azul profundo o vino en lugar de negro para los eventos.

Cuidado con los accesorios:

Considerar quitar gafas en momentos clave para mayor conexión visual con la ciudadanía. Para desfiles o inauguraciones de obras, los pañuelos en el blazer pueden mejorar el look.

El entalle es todo:

Un buen ajuste en camisas o blazers eleva cualquier look básico.

La IA en acción

Ajustes de entalle y pequeños detalles aprobados por la inteligencia artificial pueden transformar sus looks.

Sí, al estampado

Para no caer en el mismo look político, aprovechar el clima para optar por camisas en tonos claros y estampados más veraneros, como las rayas, que además, estilizan.

La inteligencia artificial sugiere tonos claros y estampados sutiles como aliados de los looks. Foto: Artlist

En conjunto

La IA sugiere optar por trajes monocolor, sobre todo, con texturas frescas, como por ejemplo, el lino. Un conjunto en verde oliva sería un acierto por su colorimetría.

Para la IA los tonos claros y texturas ligeras deben formar parte de los looks del alcalde. Foto: Artlist

Modernizar el traje

Para elevar el look sin hacerlo rígido, la inteligencia artificial opta por un traje cruzado, camisa sutilmente abierta y un pañuelo que contraste.

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