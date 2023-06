Marcel laniado De Wind, su vida en 64 minutos

La noche del miércoles, las salas de Supercines de El Dorado vistió una alfombra roja para recibir a los 200 invitados al lanzamiento del documental sobre la vida y el legado de Marcel Laniado De Wind (1927-1998), proyecto impulsado por Ramón Sonnenholzner y dirigido por David Grijalva.

Marcel Laniado fue fundador del Banco de Machala y del Banco del Pacífico, alcalde de Machala, diputado del Congreso Nacional y ministro de Agricultura, entre otras funciones. Pero también promotor de varias fundaciones sin fines de lucro dedicadas a la educación, a la optimización de la producción empresarial y a elevar el nivel de vida de los ecuatorianos. Todo ello resumido en 64 minutos de proyección.

No tuve una relación directa con el señor Laniado, pero mi empresa sí mantuvo una relación comercial. Y veo que los funcionarios históricos mantienen la cultura institucional que él les inculcó. Es como si él siguiera vivo, por eso las bases que implantó en el banco aún se mantienen.

Jorge Wated Reshuan

Vicepresidente comercial Almacenes BuenHogar

EL DOCUMENTAL

Para su rodaje, se utilizaron 25 locaciones, entre ellas la Hacienda Los Álamos, el Banco del Pacífico, Banco de Machala (el primer banco que fundó), la Espol, el Ministerio de Agricultura en Quito y Guayaquil.

La investigación sobre don Marcel Laniado inició en 2019, pero la pandemia retrasó este trabajo un año y medio. Para su elaboración se contó con la participación del historiador Melvin Hoyos, el analista político Francisco Huerta Montalvo (fallecido), Vito Muñoz Ugarte, Nicolás Romero, Juan Álvaro Trujillo, Miguel Ángel Valdivieso, Marcos Soto Herrera y Rodolfo Arámbulo. Y, por supuesto, sus hijos María Elena, Marcel y Mauricio Laniado Castro.

El documental podrá verse de manera gratuita en redes sociales.

Marcel Laniado ha sido ejemplo de trabajo y emprendimiento en Ecuador. Se forjó solo y creó una de las instituciones más grandes y sólidas del país.

Su trayectoria como banquero es intachable, un hombre de bien, un filántropo. Su legado se reconoce hoy con este documental.

Jorge Saade Scaff

Violinista

Fuimos de los primeros en abrir una cuenta en el Banco del Pacífico en Manta, por el año 1985. Seguimos trabajando con la institución, porque él dejó el ejemplo para que los demás lo continúen. Nuestra relación fue siempre comercial. El suyo ha sido un gran legado que no puede perderse. Myriam Zambrano de Delgado

Primera clienta en la sucursal de Manta

EL NUEVO MANDO: "SU LEGADO ESTÁ EN EL BANCO DEL PACÍFICO"

Roberto González, presidente del Banco del Pacífico, no tuvo la suerte de tratar a Marcel Laniado De Wind, el fundador de la entidad que hoy administra. Pero sobre sus hombros tiene el enorme desafío de seguir consolidando el mayor legado de quien fue este banquero al que muchos admiran y recuerdan.

No llegó a conocerlo, pero desde su cargo, ¿qué referencias ha escuchado sobre Marcel Laniado?

Todo ha sido positivo. Clientes, no clientes, amigos, etc., se han expresado con una mezcla de admiración, respeto y casi devoción en algunos casos. Eso demuestra una unanimidad total en reconocer su obra y legado.

¿La solidez que hoy tiene el banco es un efecto directo de lo que fue su legado?

Ese legado está aquí, presente y, de alguna manera, he tenido la oportunidad de continuar con su obra, desde los peores momentos cuando el banco estuvo a punto de desaparecer, a finales de 2001, y casi nadie creía en su recuperación hasta la actualidad, en la que banco vuelve a ser un actor principal en el sistema bancario del Ecuador.

¿Se lo imagina administrando el banco y dando directrices en estos tiempos de digitalidad? ¿Cree que tendría la misma visión vanguardista que siempre tuvo?

Hoy, probablemente, estaría igualmente innovando y trayendo al banco los últimos avances en digitalización, inteligencia artificial y todo cuanto rodea a estos nuevos procesos de transformación, pero sin olvidar la vertiente social. A pesar de todos estos avances, la banca y el Banco del Pacífico tienen un componente físico, de contacto con el cliente, necesaria y difícil de abandonar.

Hoy que él no está, ¿cuál cree que debe ser el mejor homenaje para un hombre que aportó mucho en el desarrollo financiero de este país?

No hay mejor homenaje que ver que tu obra perdura en el tiempo y que el Banco del Pacífico vuelva a ocupar la posición de liderazgo y reconocimiento de su valor y aporte a la sociedad. Esta posición ya la tuvimos en el 2007, luego de la primera reestructuración. Y ahora, tras más de una década con un manejo político y alejado de las mejores prácticas bancarias, el banco emerge nuevamente y compite por recuperar su liderazgo, que creo llegará en el 2024/25. (LZR)

Como cliente del Banco del Pacífico fui beneficiario de todo lo que Marcel Laniado inventó en la banca ecuatoriana. Pero más que nada, en mí tiene un admirador por su tesón, su espíritu empresarial pero, sobre todo, porque prevaleció en él el concepto social, el valor ético por sobre los dólares. Más que banquero era un señor empresario que pensaba en el desarrollo de todos.

Juan José Illingworth Hunt

Matemático

Mi relación con Marcel Laniado fue una relación de familia. Mi padre, Felipe Costa, muy amigo suyo, lo respetaba profundamente. Cuando dirigía el banco, este fue número uno tecnológicamente hablando, también de Latinoamérica. Además, ejerció el Ministerio de Agricultura haciendo honor a su cargo. Caterina Costa de García

Presidenta del directorio de Holcim

LA EXPERIENCIA: "FUE MI MAESTRO EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS"

Roberto Boloña tenía unos 22 años de edad cuando le hicieron la propuesta para trabajar en el Banco del Pacífico, que recién se inauguraba en la década de los 70 del siglo pasado. Él aceptó sin saber que allí encontraría a un maestro, a Marcel Laniado, que lo inspiró con su ejemplo de trabajar de 07:00 a 22:00. Y eso lo preparó para ser un empresario en el sector camaronero.

¿Cómo conoció a Marcel Laniado?

Al ingresar a trabajar allí. Marcel Laniado se volvió mi maestro, me inyectó su sangre. Él tenía deseo de servir al cliente, de triunfar y ser los primeros en la banca de Ecuador y del mundo.

¿En qué departamento trabajó?

Fui jefe de Cobranzas del Exterior e Interior y fui jefe de Ahorros. Esto fue porque él hacía rotar por los puestos del Banco, para que aprendas. No quería que te quedes en un mismo sitio. Lo que me llamó la atención es que cómo, a los tres años de la inauguración, empezó a hablar de computadoras para el Banco cuando eso en esa época era tabú.

¿Eso lo pinta como un hombre de visión empresarial?

Lo era. Quiero destacar que a los 15 días de la inauguración del Banco, en mi departamento de Cobranzas ya éramos tres; a los dos meses unos 15 y a los seis meses como 30. Y los otros departamentos también crecieron con velocidad.

¿Qué anécdota recuerda de su trato con Marcel Laniado?

Era joven, soltero, tenía 22 años y un día me desesperé por la cantidad de trabajo que tenía. Marcel Laniado se dio cuenta y me dijo: ‘Mira, Roberto, te voy a decir algo para que te lo grabes para siempre. Es más fácil aceptar el fracaso que controlar el éxito’. Desde ese día, esa frase me ha acompañado a lo largo de mi vida empresarial. Marcel tenía unos ojos grandes y con la mirada daba órdenes.

¿Cuánto tiempo estuvo en el Banco?

Unos ocho años. En ese tiempo, él me enseñó hasta las poses que debía adoptar un empresario para sentarse. Me enseñó a superarme.

Marcel Laniado también se preocupó por enseñar a ahorrar a los niños.

Sí, a los niños les regalaba alcancías. Siempre tuvo un espíritu para ayudar. Las fiestas del Banco eran en su casa. Todos éramos felices de trabajar allí, porque éramos tratados por igual. (LZA)

Conocí a Marcel cuando me propuso ser director del Banco, a fines de 1970. Luego, cuando fui subsecretario de Acuacultura, él era ministro de Agricultura, en el Gobierno de León Febres-Cordero. Tuvimos una excelente relación. Él creó la política de que el banquero tenía que ser banquero y nada más. Una cosa es la banca luego de Marcel y otra después de Marcel.

Ricardo Noboa Bejarano

Abogado y político

EL EVENTO

Cocteles de bebidas soft y champán fueron el preámbulo a este homenaje que se rindió a tan ilustre personaje. Luego de la proyección del video, los meseros esperaban a los asistentes con bocaditos, que dieron paso a un coctel de cierre del evento.

El emotivo encuentro entre importantes empresarios, colaboradores, amigos y los familiares de Marcel Laniado dio pie a la camaradería y la conversación salpicada de recuerdos y nostalgia. Aquí las fotos.

