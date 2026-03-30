Kanye West sorprende con referencias a 'El Chapulín Colorado' en 'Last Breath'

Last Breath es una colaboración de Kanye West con Peso Pluma que fusiona el rap estadounidense con los corridos mexicanos

El rapero ganó popularidad a principios de los años 2000 como productor para la discográfica Roc-A-Fella Records

De Hollywood a la cultura latinoamericana mediante un videoclip, Kanye West vuelve a dar de qué hablar con el lanzamiento de Last Breath, un videoclip cargado de referencias a El Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana que mezcla música y controversia.

RELACIONADAS Kim Kardashian revela detalles de su matrimonio tóxico con Kanye West y su familia

Billboard Mujeres Latinas 2026: Becky G, Joy y Julieta Venegas entre las homenajeadas Leer más

Un videoclip con referencias latinas

El nuevo video destaca por su fuerte inspiración en íconos culturales latinoamericanos. A lo largo de las escenas, se pueden ver elementos que evocan al clásico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, con vestuarios y gestos que remiten directamente a su estilo humorístico.

Pero no se queda ahí. La estética también incorpora la esencia de la lucha libre mexicana, con máscaras, rings y una puesta en escena vibrante que rinde homenaje a esta tradición popular.

Una colaboración que cruza fronteras

La canción reúne a Kanye West con Peso Pluma, en una fusión que combina el rap estadounidense con los corridos tumbados, uno de los géneros más influyentes del momento.

Esta combinación no solo se refleja en el sonido, sino también en lo visual, consolidando una propuesta que busca conectar con nuevas audiencias y expandir los límites de ambos estilos.

Un regreso marcado por la polémica

El lanzamiento de Last Breath forma parte de Bully, el nuevo álbum del artista, que llega tras uno de los momentos más controversiales de su carrera. Sus declaraciones antisemitas y racistas generaron un fuerte rechazo global, obligándolo a ofrecer disculpas públicas, donde incluso reconoció haber perdido el contacto con la realidad.

Éxito en números y reacción del público

A pesar de la polémica, su regreso ha tenido un impacto inmediato, el disco superó los 30 millones de reproducciones en Spotify en sus primeras 24 horas.

Además, todos los temas del álbum lograron posicionarse entre los más escuchados a nivel global, demostrando que, más allá de las críticas, Kanye West sigue siendo una figura que domina la conversación cultural.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!