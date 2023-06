Aries. Si quieres buscar trabajo o quieres cambiar el que tienes, este es un excelente momento para hacerlo. Brillas con luz propia y eres capaz de impactar a tu interlocutor. Mantén tu aspecto impecable y trabaja en la solidez de tus argumentos. Nadie podrá resistirse. Si te dicen ‘ya le avisamos’, tú confía.

Géminis. Tienes las ideas claras y los que tratan a diario contigo se han dado cuenta de que es así. En este momento tan especial, el amor de tu vida va a caer rendido a tus pies. Alguien que se interesó por ti en el pasado regresa para recuperarte. No pierdas el tiempo, mereces mucho más de lo que puede darte.

Leo. Aprovecha estos días para implementar pequeños cambios positivos en tu rutina. Mejora tu dieta y aumenta el ejercicio. Relaciónate con mayor fluidez con superiores y compañeros para obtener resultados positivos a tus requerimientos. Si quieres un aumento, pues decídete a pedirlo. Seguro lo tendrás.

Libra. Van a proponerte un proyecto en el que la riqueza debería llegar como por arte de magia. No te ciegues y analiza cada detalle. Recuerda que todo lo que vale la pena cuesta y que nada es gratis en esta vida. Lee las letras pequeñas, seguro encontrarás la trampa. En el amor, entrega tu corazón sin miedo.

Sagitario. Antes de tomar cualquier decisión laboral, muéstrate objetivo y racional. En lo relacionado con el corazón, te puedes llevar una linda sorpresa, solo debes darle alas a tu pareja. No frenes tu historia de amor por miedo al fracaso, corre el riesgo. Decídete y entrégate con total libertad. Esa es la persona.

Acuario. Te sientes inquieto, incluso algo ansioso, porque algo por lo que luchas a diario no termina de dar sus frutos. No te apures. Recuerda que no somos dueños y señores de nuestro tiempo y todo llega en el momento preciso. Sigue en tu empeño, no bajes los brazos. El esfuerzo siempre es recompensado.

Tauro. Tienes muchas posibilidades de alcanzar tus sueños. Alguien te ha robado el corazón, pero no sabes si te corresponde. Ten paciencia y abre los ojos del alma para que, a través de ellos, puedas reconocer los sentimientos de la otra persona. Cuida tu familia, ahora necesita mucho de ti, no los defraudes.

Cáncer. Algo que parece no tener mucha importancia se convierte en la mecha de una discusión en el terreno laboral. Controla tus reacciones, pueden ser desproporcionadas porque llevas algunos resentimientos dentro de tu corazón. Un comentario con alguien cercano va a poner en duda tus conocimientos. Cuidado.

Virgo. Tus finanzas se ven favorecidas gracias a una conversación que vas a sostener con alguien que sabe manejar muy bien las suyas. Escúchalo con atención para que sepas cómo organizar correctamente tu presupuesto. Logras estabilizarte económicamente en un futuro cercano. Sigue tu buen ánimo.

Escorpio. Tu carisma y poder de persuasión están en un nivel muy alto, lo que resulta perfecto para el desarrollo de un negocio que tienes entre manos. En el amor, ya es hora de que reconozcas que alguien está jugando con tus sentimientos y no te toma tan en serio como tú quisieras. Marca distancia, es lo mejor.

Capricornio. Eres muy testarudo y no hay quien te quite de la cabeza un plan que has ideado para sacar adelante un proyecto. Mejor sería que escuches otras opiniones, pues hay algunos puntos ciegos que no has considerado. Tu sentido de responsabilidad está afectando tu relación familiar. Ten mucho cuidado.

Piscis. Te muestras original en tus respuestas, pero hoy es posible que tu imaginación te juegue una mala pasada y te lleve a sacar conclusiones que no tienen ni pies ni cabeza. Has una pausa, da un paso atrás y mira el entorno en su totalidad. Tu pareja puede ayudarte en el proceso, confía en su criterio.