Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 16 de septiembre de 2023

Aries. Debes establecer nuevas metas que puedas alcanzar en poco tiempo. Necesitas darle un nuevo sentido a tu vida, ahora que todo parece desmoronarse a tu alrededor. Valora lo que tienes, tu familia, tus amigos y tu trabajo. Tu salud puede estar algo afectada, pero más que un tema físico, se trata de algo emocional.

Géminis. Quieres sentirte más estructurado y haces todo para que ocurre a tu alrededor te deje una enseñanza. Ese es el camino correcto, porque le estás dando sentido al dolor ajeno. Trabaja en tu impaciencia y piensa que todo siempre se da en el momento perfecto. Una sorpresa muy linda va a ser la recompensa a todo tu esfuerzo. Disfrútala.

Leo. No importa la edad que tengas, debes entender que en esta vida nunca se termina de crecer y de aprender. Aprovecha al máximo la sensación de equilibrio, armonía y belleza que te envuelve, y bajo ese prisma analiza cuestiones de tu pasado que no has podido soltar. El perdón es el mejor remedio para muchos de tus males.

Libra. El cielo es el límite y estás en plena capacidad de superar con creces tus logros anteriores. No te equivoques, el camino todavía no termina. Atraes la atención de gente influyente que promueve tu crecimiento personal y profesional. Es una gran oportunidad que no debes desaprovechar. Pero tómate tu tiempo para decir correctamente.

Sagitario. El tiempo puede ser tu mejor aliado y tu peor enemigo, todo depende de la manera en lo que lo utilices. Se vienen negociaciones y la necesidad de explorar algunas posibilidades que se te presentan. Aunque son momentos complejos, tienes la claridad mental para discernir correctamente. Actúa con inteligencia.

Acuario. Se vienen obstáculos y contratiempos que no habías contemplado. Pero si te abstienes de interpretarlos como signos de desilusión, podrás sortearlos sin problema. Cualquier decisión que tomes, debe ser en frío y con total consciencia. Las consecuencias de aceptar o negar sin razonamiento pueden ser catastróficas.

Tauro. Ahora tienes la oportunidad de lograr una comprensión más profunda de tus deseos y tus metas. Si lo logras, vas a poder terminar con esa montaña rusa de emociones que no te deja disfrutar de lo que tienes. Debes organizar tu vida, poniendo en primer lugar lo que de verdad te importa. El resto encontrará solo su lugar.

Cáncer. Algo que le ocurre a terceras personas sirve como un catalizador que te lleva a tomar decisiones más conscientes en referencia a un problema que no sabías cómo solucionar. Recuerda que el camino que recorras tiene que responder a las necesidades de tu verdadero yo, más allá de complacer al resto.

Virgo. Se viene una armoniosa mezcla de influencias. Todo a tu alrededor trabaja para apoyar tu crecimiento y tu camino hacia el éxito. Si tomas esta etapa con responsabilidad, alguien muy influyente va a fijarse en ti y se puede convertir en puntal fundamental en la consecución de tus planes. Aprovecha esos días de transformación.

Escorpio. Tu ambición te lleva a tomar el camino equivocado en este momento delicado. Ten cuidado, porque no estás dando valor a lo que tiene y estás poniendo en primer lugar aquello que puede terminar en cualquier momento. Entre tus prioridades deben estar los que siempre te apoyan y debes olvidar a los que solo te adulan por conveniencia.

Capricornio. Te sientes más motivado y enfocado de lo habitual. Se da una mayor inclinación a proponer y seguir metas y a trabajar para alcanzarlas. Tus esfuerzos terminarán pronto, con los resultados deseados. Es momento de celebración y entusiasmo. Incluso, puedes alcanzar un hito importante en lo laboral. No bajes los brazos.

Piscis. Celebra tus logros, porque son el resultado de tu esfuerzo y tu talento. Alguien pretende minimizarlos, no le prestes atención, porque está hablando desde el egoísmo. Una linda sorpresa corona este día que está lleno de satisfacciones y una buena noticia cambia tus planes. Debes estar atengo y con los ojos bien abiertos.

