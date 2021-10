Gianna Ode no es nombre nuevo en la industria de la fotografía y la moda, pero sí que pertenece a una nueva ola de influyentes.

Con su talento ha capturado imágenes para más de 200 portadas y 150 editoriales de moda. Sabe lo que es estar frente y detrás de cámara. Aquello fue su clave para que durante la pandemia traslade su expertise a las plataformas online.

Fue así que desde mediados del 2020 revolucionó el Instagram gracias a que comenzó a ayudar a más mujeres. “No soy fotogénica”, “no sé qué cara poner”, “salgo gorda” le decían. Y en tiempos en los que la imagen es también una marca personal, Gianna vio la oportunidad para compartir sus tips de poses o, como dice ella, sus ‘Giatips’.

De Guayaquil hasta Milán

Cuatro años antes del inicio de la pandemia, Gia había renunciado a su trabajo de planta en revista Hogar para ser ‘freelance’. “Rosa Amelia Alvarado fue una jefa maravillosa y me pidió que siga haciendo las portadas, y así fue hasta marzo de 2020 cuando sale la última producida por mí”.

Es en ese tiempo cuando decide reinventarse. “Odio la palabra ‘influencer’, pero la vida me hizo serlo”, refiere. “Busqué la forma de marcar la diferencia con los demás fotógrafos. Yo veía que había mucha competencia, lo cual me parece perfecto porque eso te hace mejorar. Sin embargo, lo que me diferenciaba es que también soy modelo y ese es un conocimiento extra que debía explotarlo. Así que pongo el primer tip en mi cuenta de Instagram y la gente comienza a pedirme más”.

No lo dudó. Debía conseguir ingresos. “Mi esposo, que es del área de turismo, tenía todo cerrado. Entonces me dije que tenía que hacer algo”. Y lo hizo. El pasado mes de julio lanzó el primer curso online con cuarenta chicas.

Empezó con 6 mil seguidores y hoy son una comunidad de 50 mil personas, en su mayoría mujeres, que la buscan para aprender con sus videos o sino inscribirse a sus masterclass y talleres personalizados.

“Mi alumna más chiquita ha sido de 9 años; la más grande, de 67. La primera venta internacional, que casi me desmayo y lloro, fue con una latina que vive en Milán”, expresa.

Todo eso la llena emocionalmente. “Esto va más allá de enseñarles a posar. Me di cuenta de que muchas venían con la autoestima baja. Recuerdo que incluso apagaban la cámara del Zoom para que no las viera. Mi objetivo, entonces es que se sientan cómodas con su cuerpo; que se auto conozcan y proyecten lo mejor de sí mismas. Aprender a tener una mejor postura sirve para la vida, desde la foto del curriculum, de su marca personal, hasta en una reunión social”.

Arte detrás del lente

Antes de estar detrás del lente explayó su interés por otros rumbos. “En el colegio estudié actuación en el Teatro La Mueca y con ellos hice varias obras en tablas, fue durante muchos años y hasta nos presentábamos en televisión”, comenta. A la par hacía campañas publicitarias de moda, siendo en ese entonces Denisse Klein su mentora.

Todo ese bagaje la llevó a estudiar Comunicación para TV en el ITV. En ese camino de universitaria cuenta que presentó un programa de moda. “Era de estilismo, mira cómo todo me fue llevando a lo que me convertí después”, dice. Las oportunidades se le fueron abriendo de inmediato. “Tenía un mes en Telesistema (hoy RTS), porque me estaban preparando para ser anchor. Es en ese momento que me llaman de revista Hogar”, recuerda.

Le tocó elegir entre la fotografía y producción o ser presentadora de TV. “Paralelamente estaba aprendiendo a fotografiar de la mano de Joshua Degel. Había enviado una producción a Hogar. Recuerdo que en ese entonces recién MNG abrían tienda en el país y me ayudan con la ropa”.

Montó un estudio en la sala de mi casa, le pidió a Andrea Navarrete que la ayudara con el maquillaje y recurrió a Waleska Wilson para el tema del peinado. “Joshua me trajo unas luces compradas en el Ferrisariato y con eso hice la sesión de fotos. Cuando la llevé a Hogar, no lo podían creer. Días después me pidieron que sea la productora de planta”.

Fueron más de 15 años en esa revista. En ese lapso pudo explayar todas sus facetas. Cuando se le pregunta qué le va dejando esta nueva etapa de emprendimiento, asegura que se siente gratificada. “No hay nada mejor que ser el dueño de tu tiempo. Esto me ha permitido no solo trabajar desde casa, porque ahí tengo mi estudio, sino compartir con mi familia. Ahora puedo decir que el éxito va más allá de reconocimientos o de lo monetario. Para mí es que las personas que yo amo estén felices, la felicidad de ellos es la mía”.

Sus #Giatips

No es lo mismo ser guapa que ser fotogénica. Así lo dice con voz fuerte y clara. Ella sabe de lo que habla, y agrega que la fotogenia es una habilidad que se puede aprender.

Estos sencillos tips, de los muchos que ofrece, son muestra de ello:

Para lograr el selfie perfecto hay que tomarlo desde un ángulo superior, porque así las facciones se ven más finas. En fotos de cuerpo entero, nunca se debe posar con los brazos pegados a su cuerpo ni con las piernas muy juntas porque eso no genera una buena silueta. Lo ideal es crear triángulos, por ejemplo, poniendo la mano en la cintura. Para destacar rostro y cuerpo lo ideal es posar en ángulo ¾.

Créditos de fotos: Erick Fernando Quituizaca; G7Pro; Ciccio Verni.