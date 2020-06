George RR Martin planea terminar 'The Winds of Winter' en 2021

Los fanáticos de la saga esperan The Winds of Winter desde 2011.

George RR Martin ha revelado a través de su blog que se encuentra aislado en “una cabaña en las montañas” y planea terminar de escribir The Winds of Winter (Los Vientos de Invierno) para el “próximo año”.

Martin admitió estar trabajando “largas horas todos los días” en el libro, que será el sexto y penúltimo de la saga A Song of Ice and Fire. Esta fue adaptada para televisión por HBO en la famosa serie Game of Thrones y a pesar de haber concluido su historia el año pasado, los fanáticos han esperado por The Winds of Winter desde la publicación de A Dance With Dragons en 2011.

Escribió en su anuncio que el “aislamiento forzado” lo ha ayudado a concentrarse y escribir la historia. “Ayer acabé un nuevo capítulo, otro hace tres días, y otro hace una semana”, reveló, “Pero esto no significa que el libro estará listo mañana y publicado la próxima semana. Va a ser un libro gigante, y todavía me falta bastante.”

También advirtió a sus fans a no dar “ninguna credibilidad a los sitios web que tratan de analizar cada palabra de mis publicaciones como si tuvieran significados divinos ocultos.”

El año pasado tenía la intención de terminar para este verano, sin embargo en su blog exclamó que desearía poder escribir más rápido. “Allá en 1999, cuando estaba escribiendo A Storm of Swords (el tercero de la saga), promediaba casi 150 páginas al mes. Temo que jamás volveré a ese ritmo. Mirando atrás, no estoy seguro de cómo lo hacía entonces,” escribió.

Admitió tener “días malos, que me deprimen, y días buenos, que me alegran, pero estoy satisfecho con como van las cosas”. Agregó que recientemente ha estado escribiendo sobre Cersei, Tyrion, Asha - conocida como Arya en las series de TV - y que planea “viajar a Braavos la próxima semana.”

También habló sobre los libros que ha estado leyendo durante la cuarentena y alabó a Stephen King por su nueva serie, pero “la mayoría del tiempo solo estoy yo en Westeros (reino donde toma lugar su saga).”

“Ahora tendrán que disculparme. Me llama Arya. Creo que planea matar a alguien,” terminó.