Flor Silvestre muere a los 90 años

"El cansancio detuvo su corazón rodeada de sus hijos y sus nietos. Flor Silvestre descansará al lado de quien fuera su gran amor Antonio Aguilar. Murió a los 90 años de edad, en Zacatecas, en su rancho El Soyate", se dice en un comunicado difundido por su familia.

La artista fue operada en el año 2012 luego de que un examen revelara que una mancha en el pulmón derecho podría ser cáncer. Años más tarde enfrentó problemas cardíacos.

Aunque todavía no se sabe qué pasará con sus restos, hace algún tiempo ella manifestó en una entrevista que deseaba ser sepultada junto a su esposo Antonio Aguilar. "Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar lo que me quede de vida, en el cerrito (El Soyate) que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos".

Su nombre completo era Guillermina Jiménez Chabolla y destacó como una cantante y actriz con más de siete décadas de carrera en la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro. Sin duda se fue una de las últimas figuras de la época de oro del cine mexicano.