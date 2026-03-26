Estrenos de cine del 26 de marzo: qué ver en cartelera esta semana en Ecuador

Los cines se actualizan este 26 de marzo con estrenos que ya generan conversación: suspenso, acción y drama

La cartelera cinematográfica de esta semana, correspondiente al 26 de marzo, presenta una oferta variada que combina suspenso, acción, comedia dramática y cine de autor. Desde producciones internacionales hasta el regreso de un clásico animado, los estrenos apuntan a distintos perfiles de audiencia y consolidan una semana con opciones tanto comerciales como alternativas en salas. A continuación, un repaso por las principales películas que llegan a los cines.

Títulos de los estrenos de marzo

Te van a matar

El suspenso se instala en un rascacielos de Nueva York donde una mujer comienza a trabajar como ama de llaves sin conocer el historial del edificio. Lo que inicia como una oportunidad laboral pronto se transforma en una experiencia inquietante, marcada por desapariciones y secretos dentro de la comunidad.

Instinto implacable

La acción toma protagonismo con la historia de Nikki, una ex heroína de guerra cuya vida cambia tras el secuestro de su hija. En medio de persecuciones y enfrentamientos con fuerzas policiales y militares, la protagonista se adentra en el submundo criminal con un solo objetivo: rescatarla con vida.

Sobriedad, Me Estás Matando

La comedia dramática aborda la historia de Raffi, un hombre cercano a los 40 años que ha pasado gran parte de su vida en rehabilitación. Tras ser expulsado de una clínica y quedarse sin apoyo familiar, deberá reconstruir su vida, enfrentar su pasado y asumir nuevas responsabilidades.

Porco Rosso

El cine animado suma a la cartelera una obra del director Hayao Miyazaki. Ambientada en la era de los hidroaviones, la película sigue a un piloto con rostro de cerdo que combate piratas aéreos en el Adriático. La historia combina elementos de aventura con reflexiones sobre libertad y redención.

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La Grazia

El drama político se centra en Mariano De Santis, presidente de Italia, quien enfrenta el cierre de su mandato. Entre decisiones complejas, el personaje deberá equilibrar su rol público con conflictos personales, en una narrativa marcada por dilemas éticos.

Con esta selección, la cartelera de la semana ofrece alternativas para quienes buscan desde entretenimiento ligero hasta propuestas con mayor carga narrativa. Una programación que se renueva y mantiene activa la oferta en salas.

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