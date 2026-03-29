El silencio sobre Emiliana Valdez y el futuro de Combate

Mientras no hay fecha de estreno del reality, tampoco se confirma su participación en otros espacios de RTS

Generalmente, cuando Combate (RTS) finaliza sus temporadas en diciembre, a inicios del año siguiente la presentadora Emiliana Valdez pasa a Noticias de la mañana. Sin embargo, en 2026 esto no ha ocurrido, lo que ha llamado la atención, considerando que ella formó parte de esa revista.

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¿Cuáles han sido las razones? ¿Será que cayó en desgracia por algún motivo y por ello no la llevaron? Habría sido una buena opción cuando Gabriela Pazmiño se ausenta.

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A esto se suma la incertidumbre sobre el propio reality. A estas alturas, Combate ya debería estar al aire o próximo a estrenarse, pero lo único que se ha visto es Combate, edición playa a través de YouTube. Un espacio más comercial.

En contraste, su competencia, Soy el mejor, que también cerró temporada en diciembre, ya anunció su regreso: TC, incluso ofreció una conferencia de prensa confirmando su estreno en abril y mantiene promociones al aire. En el mismo canal corre el rumor de que ya no va.

"No me han dicho nada todavía"

La situación genera inquietud entre los talentos vinculados al programa. Carlos José Matamoros aseguró que continúa a la espera de información:

“No me han dicho nada todavía, pero tengo fe de que en abril saldrá el reality. Solo esperamos que nos llamen a todos”.

Por ahora, él se mantiene activo en radio, trabajando en Águila 1050 AM.

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