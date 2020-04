Douglas Bastidas: "Estoy feliz de que me tocó este encierro con mi novia"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el recordado vocalista del grupo Tranzas, Douglas Bastidas, compartió con EXPRESIONES su manifiesto en el que reveló entre otras cosas que en tiempos de coronavirus se desconecta de las malas noticias.

1 “Sigo fumando por ansiedad y eso en esta época no es nada conveniente ni recomendable”.

2 “Por un millón de dólares no haría nada inmoral , ya lo habría hecho, creo, y por suerte nadie me ofrece tanto dinero, sería interesante”.

3 “Me enoja el odio de la gente en redes sociales, se desnuda más en estas circunstancias, me calma escuchar buena música” .

4 “Por el coronavirus no puedo hacer ejercicios como acostumbro. Cerré mi restaurante, temo que se enfermen los míos y conocidos. Algunos lo están, es un estado de guerra, no pienso ya en proyectos, solo en que todos sobrevivamos. Esto ha sido un cambio rotundo, pero eso es lo único que importa, la salud, el resto veremos”.

5 “Estoy feliz de que me tocó este encierro con mi novia (Gabriela Cueva), en medio de todo lo malo”.

6 “Si fuera enfermero cuidaría a mis padres o a mi hijo, esos seres por los que darías la vida fácilmente”.

7 “Breaking bad es una serie de Netflix que puedo ver más de 100 veces”.

8 “Para manejar mis finanzas soy el peor”.

9 “Tenemos que dedicarnos a pensar en el bien de los otros, no solamente en el nuestro”.

Douglas promociona en esta temporada la canción No es tan verdad. Cortesía

10 “Al morir me gustaría reencarnar en algún cantante con una gran voz. Entendiendo que la mía no es tan buena”.

11 “Murió un amigo que quería y estábamos peleados. Me hubiese gustado reconciliarme antes de su muerte”.

12 “Por estos días me dedico a hacer en vivos para que la gente se sienta más acompañada. Y un montón de proyectos de ayuda social”.

13 “Para sobrellevar de mejor manera esta cuarentena, lo recomendable es desconectarte un poco de las malas noticias, te van a enfermar sin estar enfermo. La salud tiene que ver con tu ánimo y fe, ten un tiempo para esa desconexión”.

14 “He llevado una vida de bohemio y derrochador, pero gracias a Dios nunca he quebrado y si lo he hecho, siempre tuve tabla de salvación”.

15 “Tomarme un trago con mis padres y hermanos es un lujo”.

16 “Me considero un hombre muy positivo, soy también muy ansioso, busco un equilibrio”.

17 “La inspiración debe agarrarte trabajando. Es una frase que tomé como filosofía de vida”.

18 “Tengo mucha suerte en cantar solo lo que me gusta”.