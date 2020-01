Doménica Menessini quiere que la miren y la escuchen

La actriz llegó hace pocas semanas a los 30 y ya no tiene reparos en hacer todo lo que quiere y siente. Es ella más que nunca y para cumplir sueños no hay edad. Por eso ahora se ha embarcado, a cortos pasos, en su carrera musical.

En diciembre publicó en redes sociales su primer sencillo, Mírame. Esta es una balada sumamente personal. Dome la describió como “un grito desesperado, aunque ya no me duele cantarla”. Es que la canción va dedicada a esos amores posibles, pero fugaces.

Tomar la decisión de hacer música le llevó más de un año, ya que no estaba totalmente segura de dar ese paso, aunque estuvo ligada a este arte desde pequeña. “Hace algún tiempo revisaba apuntes viejos y me encontré con canciones escritas desde que tenía 13 años. Y aunque siempre escribí o grababa con mi celular ciertos versos, para mí eran como memorias, pero al repasarlas me di cuenta que podían ser grabadas”, explicó.

Ella fue animada a presentar Mírame cuando en una presentación en la Gobernación, donde solía hacer shows con covers, le solicitaron temas propios. Así recurrió a sus viejas libretas y con ayuda de un amigo sacaron la música que también tenía escrita.

La canción se materializó en el estudio con José Luis Freire, quien fue su productor. Doménica siente que le queda todavía grande el título de cantante, por eso quiere ir paso a paso. “Me han propuesto hacer una promoción grande de mi canción. Un lanzamiento por todos los medios, que sea supercomercial, pero no estoy segura. Quiero ir a mi ritmo”, acotó. Como fanática de la música alternativa quiere hacer un trabajo más sencillo y cuando tenga más de un tema presentarse por primera vez en vivo.

En febrero pondrá toda su energía en el trabajo, ya que grabará el videoclip de Mírame y empezar la grabación de Así, su segundo sencillo. Además, iniciará los ensayos de una obra larga en el estudio Paulsen. Doménica no quiere que la dejen de ver, y que la comiencen a escuchar.

Sus favoritos

Cantante: Sia, pero antes de Chandelier.

Canción: Orgasmo para dos, de Mon Laferte.

La que no se saca de la cabeza: Mírame.

Grupo: Invasores, la banda de Diego Chiang.

Género: Balada/ indie.

En sus palabras