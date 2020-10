Los versos de Dina Bellrham se traducen al italiano

“Hay demasiados esqueletos caminando a mi alrededor no me dejan llorar. Me encierro en el baño desnudo el riñón simulo lo indispensable. Lloro. Maldigo. Lloro. Doy círculos. Me desesperan las voces que me dicen “tírate”. La mielina es un fantasma en mis axones vagabundos. Necesito escapar. Muerdo mis uñas. Hay sangre en mis ojos de insomnio. Me arden las ventanas las puertas. Hay cordura en mis labios. Hay humanos demasiados humanos. Cerebros fábricas. Quiero huir. Debo huir. Las farmacias semejan una juguetería. Amo las farmacias compraré muchos juguetes dos muñecas para romperles la médula engendrarles dragones en sus faldas carnosas ¿Por qué no soy como los esqueletos ambulantes? Hay felicidad insecticida en sus vientres flores oficinas anteojos carteras.Nunca entendí esto de usar tacones y periódicos. Es tarde el día cumple su meridiano de lámpara. Es tarde. Debo cancelar la cuenta de la caja electrónica. Sonreír porque se notan las lágrimas.

No deben verme. No hoy que me he sacado la máscara”.

'Agorafobia' es uno de los textos líricos más populares de la escritora ecuatoriana Edelina Beltrán, más conocida como Dina Bellrham. De ellos, al igual que antes numerosos lectores, se enamoró el crítico literario y poeta italiano Lorenzo Spurio.

Nueve años después del fallecimiento de la poeta naranjiteña, este contactó a su familia y a la albacea de su obra, la poeta Siomara España, con una propuesta: traducir sus versos al italiano.

“Para nosotros fue algo muy especial pues su familia y amigos, sobre todo el poeta Augusto Rodríguez y yo, hemos hecho muchos esfuerzos por mantener su poesía viva. Se reeditaron sus libros 'Complexo de culpa' y 'La mujer de helio', en 2012 se publicó su obra póstuma 'Je suis malade', y la hemos incluido en varias antologías dentro y fuera del país”, subrayó España.

Los textos de Bellrham también han continuado resonado entre los lectores y estos se han incluido en varias antologías y han sido sujeto de numerosas tesis universitarias a nivel nacional.

Seis poetas norteamericanas a las que hay que leer Leer más

“La obra poética de Dina está constituida por un código lingüístico particularísimo, inéditos y plurilaminado donde coexisten terminologías de la medicina y rasgones visionarios que hacen pensar al más puro surrealismo”, agregó España.

Tras seis meses de trabajo, Spurio concluyó 'Le iguane non mi turbano più' (Las iguanas no me molestaban más) que será lanzado con la editorial Le Mezzelane Editore de Santa Maria Nuova. El acto de presentación será binacional y se llevará a cabo mañana a las 16:00 desde la cuenta de Facebook de la editorial.

La traducción se presentará mañana a las 16:00 de manera digital. Cortesía

El título del libro fue tomado del poema 'El parque', el ultimo poema que escribiera la autora, y que es descrito como “ una suerte de anagnórisis epifánica, ya que configura una última escena: una iguana sonríe, intacta, impávida, mientras la ve marcharse-morirse, mientras ella, la voz poética, imagina la cola de la iguana en su cuello: “Pensaba en su cola /y en mi cuello/ y en la muerte /Pero una de ellas me sonreía/la iguana estaba intacta/ y el dolor, aquí /en la mitad del parque”.

A continuación los dejamos con dos textos de Bellrham

La cueva de B

B es un San Francisco moderno que usa lenguaje coloquial, juega con los burgueses y le hace preguntas que no tienen respuestas. Sonríe desde las tumbas. Tiene migraña en los talones.

La mujer de helio visita su tempestad y se infla. Coagula las pupilas y ríe gotas. Ambos beben su dolor en copas saturnales. Se injertan silencios en las uñas. B tiene a la bruja de la hambruna junto a su tálamo, ella muerde su esqueleto y colecciona las burbujas que B fragua en la bañera. Le importa poco que no sea ella el residuo de los besos. Le importa un carajo que la hornilla esté abierta y ella le tiente a encender un cigarro mientras soporta el peso de los suicidas en sus bronquios.

B no entiende la sonrisa chueca de la mujer de helio, ni la alcanza cuando viaja al caos. Acaricia las teclas de sus muelas, inventa orgías en el invierno de un pedazo de pentagrama. La oscura lo mira y se irrita, me escucha y me empuja a su puerta apolillada.

B siempre quiere exiliarse aunque haga prometer al helio que abrace el cordón umbilical con rabia y garras. Se llena los bolsillos con mafaldas, dice que las piedras pasaron de moda. Cocina, entrevista, canta, escribe.

La sonrisa gastada de B firma autógrafos en las veredas. Se mofa, de los que lo piensan feliz. Antes de dormir escoge el cuerpo para el día siguiente, ha conseguido los mejores disfraces como para no repetir ni uno sólo en la semana.

La poesía de Roy Sigüenza se despierta Leer más

Encenderme

Acostumbrada a reposar en los ceniceros y en las cloacas. Eso de encenderme la luz del velador en media pesadilla es atroz. Desnuda me anuncio tumba para asustar a los príncipes y me vuelvo a esconder en las hojas de Alejandra: su silencio es perpetuo, como el gas de la estufa cuando lo dejas hambriento queriendo que pase lo atemporal. Que me traguen los árboles otoñales, las sillas de ruedas, el purgatorio; que me secuestre Cerbero en su uña ponzoñosa; que se mueran esas alevillas que renacen las úlceras. Todo el miedo lo he bebido en una danza de falanges, estacionadas como fiestas de diabéticos crónicos. Rompen mi ventana los picos de pájaros relámpagos, de pájaros sonrisas, de pájaros murmullos. Incrédula, hasta de mí reflejo que me rasguña tiempos de arena y cocteles. Es difícil acercarse a la humanidad cuando hueles con impotencia las flores que vienen a regalarte cada mañana en tu lápida.