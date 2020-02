Un pincel ecuatoriano deja su huella en España

Germán Vivanco: "Me gusta pintar y mis platos son mis óleos" Leer más

Pintar es su pasión. Tanto que lo empujó a convertirla en su profesión. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, España. Y cuatro murales, por ahora, tienen la huella de su pincel en la ciudad donde estudió y en la que reside, Lepe.

Georyo Ávila Castillo tiene 23 años de edad. Es un ecuatoriano nacido en Huaquillas y un enamorado del arte. En una conversación con EXPRESO comentó que todo empezó dibujando cosas que veía y que le gustaban. Le dedicó tiempo a perfeccionar sus técnicas en pintura y dibujo hasta que se decidió apostarle a esa profesión, aunque reconoce que no sabe si se dedicará a eso o no.

He dedicado mucho tiempo a la pintura, noches sin dormir, mucho esfuerzo, y decidí apostar por esto Georyo Ávila , ecuatoriano en España.

Pese a esa incertidumbre y a la natural insistencia y preocupación de sus padres a que estudie otra profesión, Georyo siguió su instinto. Aunque por ahora no se vive de la pintura espera a mediano plazo hacerlo. Actualmente trabaja en el sector de la hostelería lo que le permite ganar dinero para costear las pinturas que usa para sus murales. “Para mí sí es una profesión. Otros te dirán que no, pero la gente no tiene ni idea del tiempo que requiere ser creador de arte. Tener que pensar nuevas cosas, buscar concursos, todo esto es muy difícil, pero pocos lo saben”. ¿Qué tan lucrativa es esa profesión en España? “¿Lucrativa? No sé qué decirte, no conozco a ningún amigo o conocido que le vaya muy bien, todos tienen caídas o subidas dependiendo del mes”. Pero por algo se empieza.

Georyo y su familia salieron de Ecuador cuando él tenía tres años, es decir hace dos décadas en busca de trabajo. Su padre es Rosalino Polivio Ávila Flores y su madre es Leonor Mercedes Castillo Procel. Ella fue, en 2015, la primera ecuatoriana en ser electa concejala del Ayuntamiento de Lepe, “convirtiéndose en la primera mujer de su país en ser concejala en Andalucía, y una de las pocas de toda España”, reportaron en su momento medios de comunicación locales. La familia la completa Yeray, hermano de Georyo.

Sus referentes. En la pintura son: Monet, Rousseau, Cézanne, Matisse, Rubén Guerrero, Luis Gordillo, Ignacio Estudillo, Bernardino Sánchez Bayo, José Luis Ceña, y otros.

Uno de sus murales está en Lepe. Se inspiró en selvas tropicales, como las que se pueden observar en la Amazonía ecuatoriana. “Mis antiguos murales cuentan una historia, pero este es más complicado, pues me gusta tratar con los paisajes, pero los paisajes no muy tocados por el ser humano”.

RELACIONADAS Guayaquil inauguró el Festival Beethoven 2020

Su meta a largo plazo es poder exponer sus obras en galerías de arte y a corto plazo organizar algunas exposiciones para impulsar su obra. ¿Y pintar en Ecuador? “Claro que iría a pintar a Ecuador, pero el problema es el dinero. Seguramente pintaría algo de mis últimos bocetos de los que estoy satisfecho, pero siempre intento mejorar”.