Cuatro series imperdibles para maratonear este último fin de semana de marzo

Ver una buena serie es un buen plan si no quieres salir de casa el fin de semana.

El fin de semana es el momento perfecto para desconectarse de la rutina y sumergirse en historias que atrapan desde el primer episodio. Ya sea que busques romance, intriga corporativa, sátira política o humor ácido, estas cuatro series ofrecen mundos distintos pero igualmente adictivos. Con temporadas disponibles en plataformas de streaming, cada una promete horas de entretenimiento que te harán querer ver “solo un capítulo más”.

Bridgerton: romance e intriga en la alta sociedad

Temporadas: 4 disponibles, con una quinta en camino

Plataforma: Netflix

Bridgerton es una de las producciones más exitosas de Netflix. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, narra las vidas de los hermanos Bridgerton, quienes enfrentan romances apasionados, secretos familiares y las estrictas normas sociales de la época. Con un estilo visual deslumbrante y personajes entrañables, la serie se ha convertido en un fenómeno cultural que mezcla drama, romance y un toque moderno en su narración.

Actualmente cuenta con cuatro temporadas disponibles y una quinta en camino, todas en Netflix. Cada entrega se centra en un miembro distinto de la familia, lo que mantiene fresca la trama y permite explorar diferentes perspectivas del amor y la sociedad. Es ideal para quienes buscan un maratón lleno de romance, intriga y vestuarios espectaculares.

The Pitt: drama médico con intensidad realista

Temporadas: 2 temporadas completas

Plataforma: HBO Max

The Pitt nos lleva al corazón de las urgencias de un hospital en Pittsburgh, donde médicos adjuntos, residentes, estudiantes de medicina y personal de enfermería enfrentan la presión constante de salvar vidas. La serie muestra la carga emocional de tratar a pacientes con todo tipo de enfermedades y situaciones críticas, reflejando tanto la tensión de cada caso como la humanidad detrás de quienes trabajan en primera línea.

El eje de la historia es el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, interpretado por Noah Wyle, un médico veterano que coordina al equipo de urgencias mientras enfrenta sus propios conflictos personales. Cada temporada representa un turno de guardia completo, dividido en 15 capítulos de una hora, lo que permite explorar en detalle la dinámica del equipo médico y las historias de los pacientes.

Severance: un inquietante thriller corporativo

Temporadas: 1 temporada disponible, con la segunda en producción

Plataforma: Apple TV+

En Severance, disponible en Apple TV+, los empleados de la empresa Lumon se someten a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos laborales de los personales. La serie plantea un dilema inquietante: ¿qué pasa cuando tu vida se fragmenta en dos realidades? Con una atmósfera oscura y un guion que mezcla ciencia ficción con drama psicológico, es una propuesta original que invita a pensar en los límites del control corporativo.

La primera temporada ya está disponible y una segunda se encuentra en producción. Su ritmo pausado, su estética minimalista y sus giros narrativos la convierten en una experiencia intensa y reflexiva. Es ideal para quienes buscan un maratón que no solo entretenga, sino que también deje preguntas abiertas sobre la vida laboral y personal.

Fleabag: humor ácido y vulnerabilidad

Temporadas: 2 temporadas completas

Plataforma: Amazon Prime Video

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Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Fleabag es una joya británica que combina humor ácido con una mirada íntima a la vulnerabilidad humana. La protagonista rompe la cuarta pared para hablar directamente con el espectador, creando una conexión única y confesional. Su estilo fresco y directo la ha convertido en una de las series más aclamadas de los últimos años.

Con dos temporadas completas disponibles en Amazon Prime Video, Fleabag explora relaciones complicadas, pérdidas y el caos interior de su protagonista, todo con un humor incómodo y brillante. Es una serie corta pero intensa, perfecta para un maratón de fin de semana que mezcla risas, incomodidad y momentos de profunda emoción.

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