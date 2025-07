Chayanne: "Es un placer regresar a Ecuador"

“Vengo a Ecuador desde que tenía trece años… Tienen un país hermoso. Es un placer regresar”, expresó con emoción Chayanne ante más de 30.000 espectadores que lo ovacionaron la noche del jueves en la capital.

El concierto, anunciado a inicios de febrero, generó gran expectativa entre sus fanáticos, ya que el ídolo puertorriqueño no había regresado al país desde 2019, cuando llenó el Estadio Modelo Alberto Spencer en Guayaquil. Las entradas se agotaron rápidamente, pero como suele ocurrir en el país, la incertidumbre no tardó en aparecer, especialmente cuando el Cabildo capitalino revirtió la donación del estadio a la Concentración Deportiva de Pichincha, poniendo en jaque los espectáculos previstos en el lugar.

Afortunadamente, nada impidió el esperado reencuentro. Incluso la lluvia, inusual para esta época, cedió minutos antes del espectáculo. A las 20:45, el ‘papá de América’ subió al escenario acompañado de sus músicos y bailarines, desatando la euforia del público con un medley de dos de sus éxitos más queridos: Salomé y Boom Boom, junto al tema más reciente, Bailemos otra vez.

Tras la energía del baile y los ritmos festivos, llegó el turno de la emoción con la balada Un siglo sin ti, una de las facetas más populares del artista, quien a lo largo de más de cuatro décadas de carrera —empezó a los 10 años y hoy tiene 57— ha sabido combinar el romanticismo con la fiesta.

Durante una breve pausa, Chayanne tomó el micrófono y se dirigió con cariño a su público: “Gracias por venir a compartir conmigo después de tantos años”. Luego habló sobre su gira, que inició en 2024 en Estados Unidos y que este año lo trae nuevamente a América Latina.

“No sabía si iba a volver a hacer gira, porque vino la pandemia y nos frenó a todos con una incertidumbre tremenda. No tenía un disco nuevo, pero con el tiempo empecé a trabajar y lo llamé Bailemos otra vez, porque lo que más quería era volver a bailar con ustedes”, confesó. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de aplausos y gritos.

Los asistentes llegaron desde distintos rincones del país, e incluso de otras naciones de la región como Colombia, solo para verlo en vivo. Adriana Endara, por ejemplo, viajó desde Ibarra junto a sus amigas del colegio. “Apenas supimos que venía Chayanne, compramos las entradas. Su música marcó nuestras primeras fiestas, los primeros amores. Ahora todas somos mamás, pero queríamos volver a cantar y recordar”, contó con nostalgia.

También estaban Estefanía Orozco y su hija Melanie, de 25 años, quienes viajaron desde Tulcán. “Mi mamá es fan desde que tengo memoria”, dijo Melanie. “No hay canción que no me sepa por ella. Por eso hice un gran esfuerzo para traerla”.

El romance también fue protagonista de la noche. Muchas parejas llegaron tomadas de la mano para cantar los himnos de amor del artista. “Tu pirata soy yo es nuestra canción”, dijo Wilson Añazco, quien asistió con su esposa. “Sus papás no me querían, pero hice lo imposible por estar con ella. Hoy, cuando escuchamos esa canción, recordamos esa época y agradecemos el hogar que construimos”.

Los fans del artista llegaron desde todos los rincones del país, e incluso desde países vecinos como Colombia. Franklin Jácome

Entre el pasado y el presente

El concierto intercaló clásicos inolvidables con nuevas canciones. A lo largo de casi dos horas, Chayanne recorrió sus grandes éxitos, entre ellos Provócame, Tan enamorados, Tu pirata soy yo y Lo dejaría todo, despertando la nostalgia y la euforia del público. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue Tiempo de vals, que incluyó una coreografía inspirada en el tradicional baile de las quinceañeras, arrancando suspiros y aplausos entre los asistentes.

Los temas más recientes también tuvieron su espacio en el repertorio. Te amo y punto, de su último álbum, fue recibido con entusiasmo, y cerca del cierre llegó Bailando bachata, uno de los sencillos más bailables de esta nueva etapa. Como ya es tradición en esta gira, Chayanne invitó a una persona del público a subir al escenario para acompañarlo en esta canción. La afortunada fan se tomó una foto con el artista y compartió con él unos segundos de baile que quedarán para siempre en su memoria.

El espectáculo concluyó pasadas las 22:30 con Torero, uno de sus himnos más icónicos, seguido de un vibrante show de fuegos artificiales que iluminó el cielo quiteño y selló la noche con broche de oro.

Hoy será el turno de Guayaquil. Chayanne se presentará a las 20:30 en el Estadio Modelo Alberto Spencer, donde se espera otro lleno total y una nueva dosis de romance, nostalgia y alegría para sus fieles fanáticos.

El músico ofreció un espectáculo junto a un extenso cuerpo de bailarines. FRANKLIN JACOME

El 'papá de América'

Además del canto y el baile, fue el carisma y la coquetería de Chayanne lo que terminó de conquistar a sus fans. Agradecido por la lealtad del público ecuatoriano, no escatimó elogios para el país. “He estado en muchos lugares de Ecuador. Ayer estuve en la Mitad del Mundo. Tienen un país hermoso. He estado en Guayaquil, y cuando me preguntan de qué parte de Ecuador soy, digo que de Salinas”, comentó risueño, provocando aplausos y risas.

Durante la velada, también se refirió a la broma que lo persigue desde los años ochenta: el apodo de “papá de América”. Con el auge de las redes sociales, este cariñoso sobrenombre se ha viralizado aún más, al punto de que cada junio, en el Día del Padre, miles de usuarios lo felicitan como si fuera realmente su progenitor.

El propio artista ha sabido tomar la broma con humor. En junio pasado, por ejemplo, publicó en su cuenta de X (antes Twitter): “Mis hijos, no puedo creer que aún no me hayan saludado… ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!”

Y este recital no fue la excepción. A los gritos de “¡Papi!” que surgían desde distintos rincones del estadio, respondió con una sonrisa pícara: “Mis hijos, los quiero temprano en la casa… es que quiero acostarme con ustedes y contarles una historia”.

