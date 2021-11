Al igual que el español Raphael, el arquitecto ecuatoriano César Augusto Montalvo (75) lleva 60 años en el escenario. El primero decidió seguir cantando, mientras que el segundo se retira. Por ello lo hará con todas las de ley, ofreciendo un espectáculo el viernes 19 de este mes a las 19:30 en el Teatro Centro de Arte.

Además compartirá con otros talentos (Pepe Morey, Astrid Achi, Ítalo Torres, Ketty Pazmiño, Giselle Villagómez, Rosalinda Cisneros y Juanita Córdova), con un repertorio que incluye pasillos, tangos y baladas. El tío de los hermanos Parra (Danilo, José Daniel, Adriana y La Vivi) conversó con EXPRESIONES.

¿Ya es hora de decir adiós?

He cumplido una etapa y seguiré cumpliendo con las actividades que la vida me propone. Continuaré componiendo, grabando, cantando en privado, pero hasta el 31 de diciembre me presentaré públicamente. Aclaro que si me invitan a un show solidario no dudaré en aceptar, pero sin cobrar un centavo.

Lo musical no es lo único a lo que se dedica…

Seguiré pintando, hago retratos, esculturas. Con aquello me defiendo. La cafetería que tenía la cerré apenas comenzó la pandemia. Pagaba 900 dólares de arriendo, además había que cancelar sueldos a los empleados. Recuerdo que escuché al expresidente de Estados Unidos Donald Trump decir que iban a ser varios meses sin producir.

Algunos se arriesgaron a continuar y ahora están endeudados esta vida y la otra. Creo que tomé una buena decisión. A mí me encanta cantar, la música no es un trabajo, es un placer, me divierto, pero no vivimos del sueño y del aplauso, vivimos de una realidad.

¿Cómo evalúa estos 60 años?

Me siento satisfecho con algo que era parte de mi vida. Pero creo que hace falta que el Gobierno desarrolle espacios para que los artistas locales logremos ser competitivos internacionalmente. Además, el arte y la cultura en general evitan la desviación hacia otros espacios que son perjudiciales para la sociedad.

He hecho el proyecto ‘el bono de la compensación cultural’ y lo subí en Facebook, dirigido al presidente de la República, con el fin de que los que han cumplido 40 años de manera interrumpida en este oficio sean beneficiados con este bono, equivalente a un sueldo mensual. Es una forma de compensación para ellos. Se lo financiaría con las diferentes transacciones económicas que se realizan en supermercados, locales comerciales… ya que se retendría un centavo.

Tiene 75 años y es tío de los hermanos Parra. Christian Vinueza // EXPRESO

Muchos artistas dicen que quieren morir en el escenario, otros prefieren marcharse antes.

A veces me olvido de las letras, algunas personas no se dan cuenta, otras sí. No quiero que mi voz me falle o que me quede en blanco en la mitad de un espectáculo. Deseo retirarme con mis facultades completas. Soy un artista que le gusta interpretar las canciones, no alguien que las lee como si estuviera en un karaoke. Soy un artista, quiero retirarme como tal y morir así también.

Recuerdo que Marco Antonio Muñiz le dijo al público en Puerto Rico cuando tenía 80 años: “Quiero cantar con el nivel que lo hago, no quiero dar pena a nadie en el escenario. Así no”.

Sin embargo, Raphael no tiene planes de retirarse...

Lo respeto, si él lo considera adecuado está bien. Raphael se mantiene en excelentes condiciones.