La cantautora ecuatoriana Luz Pinos estrenó este viernes 18 de noviembre de 2022 su tema "Solterona". La canción ya cuenta con más de 11 mil reproducciones en la cuenta de YouTube de la artista, también se la puede encontrar en aplicaciones como Spotify y Apple Music.

"Ya llevo tiempo buscando un amor bonito que me quiera mucho, que me quiera bien", así comienza Pinos su nuevo single, refiriéndose a que una época en donde todo se ha vuelto tan efímero, resulta complejo encontrar un amor sincero y duradero.

La cuencana que cursó sus estudios de música en la universidad The New School, continúa contando en su nueva melodía que su "madre quiere nietos, pero no hay prospectos", además agrega que los cuentos de hadas a los que suelen hacer referencia el sinfín de historias que nos han contado desde que éramos pequeños, ya no le pasan.

Luz Pinos hace una gran referencia al amor propio culminando su canción expresando que "si la vida no me premia con alguien con quien vivir, me toca quererme a mí", dando así un mensaje sobre la importancia de no necesitar de alguien más para valorarnos y cuidar de nosotros mismos.