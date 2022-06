La llegada a Lima del excantante de la banda inglesa One Direction Louis Tomlinson, que ofrecerá un concierto este miércoles en la capital peruana, desató la locura entre sus fanáticas peruanas, que hicieron fila durante días y amparadas en sus canciones para verle en primera fila.

"Soy fan de Louis desde One Direction, desde 2013", dijo a Efe Jessica Velázquez, venida desde la sureña ciudad de Ica para el concierto y quien lleva tres días en las inmediaciones del Arena Perú de Lima.

La mayoría de sus admiradoras, jóvenes y adolescentes, hicieron cola alrededor del estadio durante días y también se reunieron la noches del lunes y el martes para recibir al cantante británico en su hotel, en el acomodado barrio limeño de miraflores.

Naomi, que hizo fila desde las 3 de la mañana y conoce al intérprete desde que tiene 6 años, asegura que está "muy emocionada".

"Quiero conocerlo ya. Ya le vi en el hotel pero quiero escucharlo", expresó junto con su grupo de amigas.

"Yo no conseguí entradas a la primera entonces me puse muy mal, pero estoy muy feliz porque ahora voy a conocerlo, es una emoción muy grande quiero llorar", añadió exaltada.

Por su parte, el cantante inglés de 30 años y autor del álbum "Walls", lanzado en 2020, reconoció en su cuenta de Twitter lo sorprendido que estaba por "la increíble bienvenida" del público peruano.

"Para muchas personas su música es la salvación del estrés, y su música nos hace sentir demasiada paz", señaló también en la cola poco antes de entrar al espectáculo, Domenica, una joven venida desde Ecuador.

Tomlinson no actúa en Perú desde 2014, cuando aún formaba parte del grupo One Direction, que se separó en 2015 tras cinco años de éxitos mundiales.

Illica, tras 11 horas de cola y ocho años como fan de Tomlinson, se muestra "extremadamente emocionada de entrar al concierto".

"Ya tengo toda la adrenalina encima, no puedo más y no sé qué voy a hacer cuando lo vea. Me voy a poner a gritar, a llorar, en serio he esperado para esto como 10 años", dijo la joven poco antes de la apertura de puertas del estadio, que provocó aún más histeria entre las fans.