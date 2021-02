Briggite Bardot: "Las cabras no son capaces de contagiarme de coronavirus"

Quien fuera uno de los mayores símbolos sexuales del cine en la década del 60, no ha dejado de causar polémica, pese a que se retiró de la industria fílmica hace mucho tiempo.

A sus 86 años, Briggite Bardot sigue causando polvareda con sus posturas y opiniones. Recientemente en una charla con la revista italiana Oggi, la protagonista de Viva María (1965) opinó que la COVID-19 es “algo bueno”.

“Somos demasiados en la Tierra. Me temo que la COVID y las otras epidemias que se están anunciando restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5.000 millones de seres humanos en este planeta se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos”, comentó a la publicación.

Según la artista, célebre por su lucha a favor de los animales, el coronavirus, que ha provocado la muerte de cerca de 3 millones de personas en un año, corregirá el inconveniente de la superpoblación. “¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar”.

Por último sostuvoque ella no necesita protegerse de la enfermedad, ya que vive apartada en su casa de Saint-Tropez en compañía de sus animales. “No tengo necesidad, no veo a nadie. Las cabras no serán capaces de contagiarme de coronavirus”, dijo.