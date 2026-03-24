Bill Cosby deberá pagar millonaria suma por agresión sexual de hace más de 50 años

El famoso comediante Bill Cosby recibió una nueva sentencia por agresión sexual. Un jurado civil de California determinó que el actor de 88 años drogó y abusó de una mujer en 1972. La víctima, llamada Donna Motsinger, recibirá una millonaria cifra.

Cosby tendrá que pagarle 19,25 millones de dólares a Motsinger, quien puso la demanda hace tres años. Según su denuncia, el comediante la invitó a un show de comedia cerca de San Francisco y ahí le dio vino y dos pastillas, que ella pensaban que eran aspirinas, pero fueron sedantes.

De ese valor, 17,5 millones son por daños pasados y 1,75 millones por daños futuros, incluidos “sufrimiento mental, pérdida del disfrute de la vida, inconvenientes, pena, ansiedad, humillación y angustia emocional”. Incluso la suma podría aumentar en una fase de daños punitivos del juicio.

En su versión, la en ese entonces camarera de un restaurante dice que recuerda que la subieron a una limosina y que luego se levantó en su casa y estaba solo en ropa interior. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”, dice la demanda.

¿Qué respondió la defensa de Bill Cosby?

La abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, ya aseguró que apelarán el veredicto. La defensa del actor argumenta, en documentos judiciales, que Motsinger “admite libremente que no tiene idea de lo que ocurrió”. Por lo que afirman que todo lo que su denuncia se basa en especulaciones y suposiciones.

Antecedentes de Bill Cosby

Esta no es la primera vez que el actor es sentenciado por agresión sexual. En 2018 fue condenado a prisión en un tribunal penal de Pensilvania por el abuso contra Andrea Constand, administradora deportiva de la Universidad de Temple. Sin embargo, la Corte Suprema del estado anuló el veredicto y Cosby fue liberado tras cumplir casi tres años de su sentencia.

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