Los 50 de Ben Affleck

Affleck saltó a la fama a finales de los años 90 de la mano de su inseparable Matt Damon, gracias a la película ‘Good Will Hunting’, que ambos protagonizaron y por la que ganaron el Oscar al mejor guion, y desde entonces, pese a los baches y algunos fracasos en taquilla, es uno de los actores de mayor fama de Hollywood.

Jennifer López: un repaso por los capítulos de su corazón Leer más

Protagonista de éxitos rotundos de la industria, pronto se situó como uno de los actores mejor pagados y figuró también en todas las listas de los hombres más atractivos del mundo, aunque la fama se le hizo insoportable cuando su relación con Jennifer López, con la que había coincidido en dos películas y en uno de los videoclips de la cantante, le convirtió en uno de los objetivos de los paparazzi.

El interés en aquella relación, según el propio Affleck, acabó afectando a su carrera. “Ya no tenía el control de mi vida. Pensé que quería ciertas cosas, pero no fue así. Me perdí. Me sentí sofocado, miserable y asqueroso. Nunca debí haber ido por ese camino o dejarme atrapar por toda la publicidad”.

Dos décadas después, Affleck y López retomaron aquel malogrado noviazgo que esta vez sí ha terminado en boda, celebrada el pasado mes de julio en Las Vegas (Estados Unidos), dos décadas después de su primer noviazgo, que comenzó a mediados de 2002 y que concluyó en 2004, después de haber pospuesto una boda que finalmente se canceló.

Duramente criticado por alguno de sus trabajos en aquellos años, con el tiempo no sólo ha recibido el aplauso por su trabajo como actor sino por su labor como director, llegando a ganar el Oscar a la mejor película por la aclamada cinta ‘Argo’, hace una década.

En su currículum destaca también haberse convertido en uno de los héroes de cómic más admirados, metiéndose en la piel de Batman en las películas ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ (2016), ‘Justice League’ (2017) y ‘Zack Snyder’s Justice League’ (2021).

Entre los últimos trabajos de Affleck en el cine, se encuentra la película dirigida por Ridley Scott ‘The Last Duel’, en la que comparte cartel con Matt Damon, Alan Driver y Jodie Comer, y de la que es guionista junto al propio Damon y Nicole Holofcener.

DE ACTOR TAQUILLERO AL RECONOCIMIENTO COMO DIRECTOR

Nacido el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California (Estados Unidos), Benjamin Géza Affleck-Boldt, hijo de Chris Anne Boldt y Timothy Byers Affleck, creció en Cambridge, Massachusetts, y es el hermano mayor del también premiado actor Casey Affleck, ganador del Oscar por su papel protagonista en ‘Manchester by the Sea’.

Ben Affleck mostró pasión por la interpretación desde niño, y pronto comenzó a trabajar como actor en publicidad y en televisión desde mediados de los años 80, época en la que afianzó su amistad con Matt Damon, junto a quien saltaría a la fama en 1997, gracias a la aclamada película ‘Good Will Hunting’ (1997), de la que fueron guionistas y protagonistas, acompañados de Robin Williams.

Jennifer López y Ben Affleck se separan a pocos días de haberse casado Leer más

Por aquel filme, Affleck se convirtió en la persona más joven en ganar el premio Oscar al mejor guion original y, además de lograr el éxito de taquilla, recibió entre otros galardones el Globo de Oro y el Critic’s Choice.

‘Good Will Hunting’ fue el impulso definitivo para la que ya parecía destinada a ser una de las carreras más brillantes de Hollywood, después de haber recibido el reconocimiento a sus trabajos previos como ‘Kevin Smith’s Mallrats’ (1995) o ‘Chasing Amy’ (1997) en el circuito independiente, especialmente en el festival de cine de Sundance.

Llegaron éxitos de taquilla como ‘Armageddon’ (1998), ‘Shakespeare in Love’ (1998), ‘Pearl Harbor’ (2001) y ‘Daredevil’ (2003) y, entre los medios de comunicación, la omnipresencia de Affleck por su relación sentimental con la cantante y actriz Jennifer López, con la que se comprometió por primera vez en el año 2002, aunque rompieron su relación un par de años más tarde.

Junto a López protagonizó ‘Gigli’ (2003), una película duramente criticada que fracasó en taquilla, y con la que comenzó una mala racha para el actor, que hizo que se replanteara su trayectoria profesional, aunque después de varios fracasos y duras críticas, la trayectoria de Affeck empezaría a remontar gracias a la interpretación del actor en ‘Hollywoodland’ (2006), por el que fue nominado al Globo de Oro.

Un año más tarde debutó como director con ‘Gone Baby Gone’ (2007), de la que también fue guionista, y que protagonizó su hermano Casey, y en 2010 dirigió, guionizó y protagonizó ‘The Town’, elegida por el National Board of Review entre las diez mejores películas del año.

El aplauso definitivo de la crítica para Affleck llegó en el año 2012 gracias a la película ‘Argo’, una cinta que también dirigió y protagonizó, y que recibió siete nominaciones a los premios Oscar, entre ellos el de mejor película, que ganó, además de los premios Globo de Oro y BAFTA a mejor película y mejor dirección, una categoría en la que, sin embargo, no fue nominado en los Oscar.