Capturan a alias Yandel, presunto líder de Los Águilas en Naranjito provincia del Guayas

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Un nuevo golpe contra el crimen organizado se registró en el Guayas con la detención de alias Yandel, presunto cabecilla de la organización delictiva Los Águilas. La intervención se realizó en el cantón Naranjito, una zona que en los últimos años ha visto un incremento en actividades vinculadas a economías ilegales.

El operativo fue ejecutado por fuerzas militares con apoyo de unidades de inteligencia, quienes lograron ubicar y detener al sospechoso. Durante el procedimiento se incautaron armas de fuego de corto alcance y municiones.

Perfil del detenido

De acuerdo con registros policiales, alias Yandel cuenta con antecedentes por delitos graves como homicidio, extorsión y tráfico de drogas. También se lo vincula con actos de robo y resistencia a la autoridad.

Este tipo de perfiles suelen desempeñar roles clave en la coordinación de actividades ilícitas, incluyendo el control territorial y la logística de operaciones criminales. Su captura representa un debilitamiento para la estructura de Los Águilas, aunque las autoridades recalcan que las investigaciones continúan para identificar a otros integrantes y redes de apoyo

Violencia en Guayas

La provincia del Guayas se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en Ecuador. La presencia de organizaciones criminales que disputan rutas del narcotráfico y control local ha generado un panorama complejo para las fuerzas de seguridad.

La captura de cabecillas como alias Yandel' forma parte de una estrategia estatal que busca desarticular estas estructuras mediante operativos focalizados.

El Ministerio de Defensa destacó que la ofensiva estatal contra el crimen organizado busca contener la violencia y recuperar la seguridad ciudadana en las provincias más afectadas.