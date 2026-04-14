Tiroteo en escuela turca deja al menos 16 heridos, entre ellos profesores y alumnos

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Un exalumno de un instituto técnico de Anatolia, en el distrito de Siverek, provincia de Şanliurfa, ingresó armado con una escopeta y disparó indiscriminadamente contra estudiantes y personal del colegio. El Ministerio del Interior de Turquía confirmó que al menos 16 personas resultaron heridas: diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor.

El agresor, nacido en 2007, ignoró los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara. Según testigos, entró por la puerta principal y comenzó a disparar a todo aquel que se cruzaba en su camino. “Los estudiantes gritaron y huyeron despavoridos”, relató un testigo al diario Hürriyet.

El atacante se disparó

El gobernador de Şanliurfa, Hasan Sildak, informó que todos los heridos fueron trasladados a hospitales de la región y que uno de los profesores se encuentra en estado crítico.

Unidades de operaciones especiales de la policía y equipos médicos acudieron rápidamente al lugar. Los estudiantes fueron evacuados antes de que las fuerzas de seguridad ingresaran al edificio para localizar al atacante. Finalmente, el joven se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto.

“El atacante no se rindió y se disparó a sí mismo”, explicó Sildak en declaraciones televisivas. La policía confirmó que el arma utilizada era un rifle de caza.

Las causas que llevaron al joven a perpetrar el ataque aún no han sido esclarecidas. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar qué motivó la agresión, un hecho que ha generado gran conmoción en Turquía.

Los tiroteos en centros educativos son poco habituales en el país, aunque organizaciones locales advierten que circulan decenas de millones de armas de fuego, en su mayoría de manera ilegal, lo que incrementa la preocupación sobre la seguridad en espacios escolares.