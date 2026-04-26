Donald Trump tras ser evacuado por tiroteo: “El Servicio Secreto hizo un trabajo fantástico”

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Donald Trump y la primera dama fueron evacuados durante una cena en Washington tras reportes de disparos.

El presidente confirmó en redes sociales que una persona fue detenida y destacó la actuación del Servicio Secreto.

El Servicio Secreto y la policía investigan el incidente ocurrido en el Hotel Hilton de Washington.

La noche que debía transcurrir entre discursos y protocolo en la capital de Estados Unidos terminó marcada por la tensión. El presidente Donald Trump fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y otros altos funcionarios durante una cena de gala en Washington, tras reportes de disparos que activaron un operativo de seguridad.

Minutos después de salir del lugar, el mandatario se pronunció en sus redes sociales, donde confirmó que una persona fue detenida en relación con el incidente y se refirió a la continuidad del evento bajo evaluación de las autoridades.

Mensaje de Trump tras el incidente

En su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que la situación fue controlada rápidamente por los equipos de seguridad y destacó su labor durante la emergencia.

"El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", escribió el mandatario.

Posteriormente, añadió un mensaje de reconocimiento al operativo desplegado durante la evacuación: "Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía".

Disparos en el hotel activaron el operativo

El hecho ocurrió durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Hilton de Washington, donde el presidente asistía junto a su esposa y miembros de su Gobierno.

Según reportes de prensa presentes en el lugar, se escucharon entre tres y cuatro detonaciones fuera del salón principal, lo que provocó la inmediata reacción de los equipos de seguridad.

El Servicio Secreto retiró al presidente y a la primera dama del escenario, mientras el resto de asistentes permanecía en el lugar en medio de la incertidumbre.

El Servicio Secreto desplegó un operativo de seguridad en el Hotel Hilton.EFE

Un detenido y zona asegurada

Tras la evacuación, agentes armados ingresaron al salón de baile y ordenaron a los presentes resguardarse. Equipos tácticos aseguraron el área mientras helicópteros sobrevolaban la zona y la policía rodeaba el hotel.

El Servicio Secreto informó posteriormente que todos los evacuados se encuentran a salvo y que el caso está siendo investigado en conjunto con la Policía Metropolitana de Washington. Además, confirmó la detención de una persona vinculada al incidente.