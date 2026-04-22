EN VIVO: Carlos Encalada es elegido como nuevo viceprefecto del Guayas

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El Consejo Provincial del Guayas instaló este 22 de abril la sesión extraordinaria para designar al nuevo viceprefecto de la provincia. El proceso administrativo se ejecuta tras las renuncias de la titular Marcela Aguiñaga y su binomio, Carlos Serrano, lo que obliga al Pleno a definir una autoridad de transición antes del 14 de mayo.

Los alcaldes y delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales y parroquiales de la provincia deben emitir su voto público sobre la terna enviada por el despacho ejecutivo. El listado está conformado por Otton Lara, Gustavo Heinert y Carlos Encalada.

Los tres perfiles están vinculados al sector agroproductivo. Sin embargo, previo a la instalación de la sesión, la postulación de Encalada se perfilaba en los cabildeos políticos como la principal opción legislativa para suceder a Serrano.

Asi se elige al futuro prefecto



El mecanismo de designación responde a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Al registrarse la ausencia definitiva del prefecto y viceprefecto, y restando menos de un año para culminar el periodo de gestión ordinario, la ley prohíbe convocar a un nuevo proceso de elecciones populares.

En su lugar, el marco legal determina que el Consejo Provincial asume la competencia de elegir al reemplazo de una terna presentada por el Ejecutivo provincial. El funcionario que resulte electo en la sesión de hoy ocupará formalmente la Viceprefectura y, una vez que se haga efectiva la salida de Aguiñaga el 14 de mayo, será quien asuma la titularidad de la Prefectura, garantizando la operatividad de la entidad y la firma de contratos hasta el cierre del periodo en 2027.

11:05 Carlos Encalada es nuevo viceprefecto del Guayas 11:24 22/04/2026 11:24 22/04/2026 Por unanimidad, se elige a Carlos Encalada como nuevo viceprefecto del Guayas.

10:55 Se dan a conocer los miembros de la terna 11:18 22/04/2026 11:18 22/04/2026 Se lee el memorando que remitió la prefecta Marcela Aguiñaga, con la lista de perfiles que serán votados para asumir la Viceprefectura.



Los miembros de la terna, Carlos Encalada y Otton Lara están presentes en la sesión. No asistió Gustavo Heinert.

10:45 Leen carta de renuncia del viceprefecto 11:17 22/04/2026 11:17 22/04/2026 Como segundo punto del orden del día, el Consejo Provincial lee la carta de renuncia del viceprefecto saliente, Carlos Serrano.



La alcaldesa de Balao, Sandy Gómez, pidió la palabra para dedicar palabras de agradecimiento a Carlos Serrano.

10:35 Llega Marcela Aguiñaga 11:16 22/04/2026 11:16 22/04/2026 Arriba la prefecta Marcela Aguiñaga quien preside el Consejo Provincial. Se da inicio a la sesión que elegirá al nuevo viceprefecto del Guayas. El secretario del consejo constata quorum: destaca la ausencia de la alcaldesa (e) de Guayaquil, Tatiana Coronel, y la presencia telemática de Luis Chonillo, alcalde de Durán. Son en total 27 los consejeros presentes.

10:14 Llega alcalde de Daule 11:15 22/04/2026 11:15 22/04/2026 Arriban al recinto el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y Yilda Rivera, en representación del concejo cantonal de Samborondón, para integrarse a la mesa de votación y habilitar el desarrollo de la sesión.