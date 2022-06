Nuevos contraataques. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, volvió a pronunciarse sobre el tema de inseguridad en que se encuentra sumergida la ciudad. Luego de terminar un evento, en conjunto con la ATM, fue abordada por un puñado de periodistas que le cuestionaron sobre una eventual reunión con el Presidente de la República, Guillermo Lasso, y a la que asistirán los otros alcaldes del país.

Cynthia Viteri se excusa de pesquisas que permanecen en silencio Leer más

Viteri no titubió: "Seré la primera en estar, pero no voy a sentarme a tomar un café, voy a exigir qué plan tienen para la ciudad y el país, voy a pedir cuentas al Presidente".

Que estará donde la llamen, agregó, y hasta llevará un cuestionamiento a la mesa que será dirigido a sus pares. "Son 221 alcaldes. ¿Cuánto de ellos ha dado algo como lo ha dado Guayaquil?", argumentó la funcionaria al recordar que ha entregado "carro, gasolina, alimentación, drones".

Hasta el momento, el Municipio de Guayaquil ha desembolsado 27 millones de dólares. En los últimos discursos de Viteri, ha dicho que al Cabildo solo le falta subirse a los patrulleros.

“Si no les diéramos gasolina no pudieran rodar, la Policía tiene todo nuestro apoyo, pero la Policía recibe órdenes del Gobierno, no nuestras. Pero no existen órdenes”, dijo.