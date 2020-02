Urdesa arma su propio plan de ordenamiento territorial

Los habitantes de Urdesa están cansados de no participar de la agenda municipal para las obras que se gestan en la ciudadela; pero saben que las quejas no resuelven, así que ahora construyen su propio plan de ordenamiento, a través del Comité Pro Defensa del sector, un grupo integrado hasta ahora por cerca de un centenar de familias, con apenas dos meses de creación.

Urdesa está dando un ejemplo de organización. El nuevo urbanismo precisamente pide eso: escuchar las voces de quienes habitan en la ciudad y juntos crear un desarrollo urbano inclusivo y participativo. David Hidalgo, experto en planificación urbana.

Se trata de una propuesta pionera en la urbe, que pretende dejar establecido un ejemplo de ciudadanía participativa, explica Fernando Ampuero, vicepresidente y vocero de la organización, que recuerda que el comité está en espera de una respuesta de la alcaldesa Cynthia Viteri desde el pasado 18 de diciembre.

Crear el plan de ordenamiento conlleva aspectos técnicos, por eso el comité sumó a sus filas a expertos en la materia. Luis Alfonso Saltos, coordinador del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Ciudad de Guayaquil y Espacios Públicos, es ahora quien asesora, junto con el también urbanista David Hidalgo, a los vecinos de Urdesa.

Hemos enviado a la alcaldesa tres oficios y esperamos respuestas sobre los proyectos que se gestan para Urdesa hoy. No ha habido respuestas todavía. Zoila Castro, presidenta del Comité Pro Defensa de Urdesa.

Saltos explica que los factores que influyeron a esta alternativa sientan sus bases en la falta de apertura municipal con respecto a las obras que se hacen o se planifican en Urdesa, la falta de representatividad, los problemas históricos del barrio no resueltos, la falta de control en uso de suelo y pérdida del valor residencial y los problemas ambientales y de movilidad sin planteamientos claros.

Se refiere a la construcción de un parque y la planificación sin previa socialización de tres posibles acciones que consideran peligrosas para la ciudadela: la peatonalización de la Víctor Emilio Estrada, la extensión de Guayarte y la construcción de una aerovía en la zona.

El plan de Urdesa trabajará en diferentes ejes: planificación integral, movilidad, vocación y uso de suelo, espacios públicos, acceso a la información y cambio climático (ver subnota).

EL PASO A PASO

Convocatoria. Los moradores de Urdesa utilizarán las redes sociales y harán visitas puerta a puerta para que moradores, comerciantes, arrendatarios, dueños de locales y demás protagonistas sociales participen del plan.

Los moradores de Urdesa utilizarán las redes sociales y harán visitas puerta a puerta para que moradores, comerciantes, arrendatarios, dueños de locales y demás protagonistas sociales participen del plan. Agenda. Se crearán mesas de trabajo por actividad y uso de suelo y luego se definirá un listado de prioridades.

Se crearán mesas de trabajo por actividad y uso de suelo y luego se definirá un listado de prioridades. Propuesta. Con los resultados de ese trabajo, se presentarán los datos a los urdesinos y se plantearán soluciones urbanas desde distintas aristas.

La ruta

Será necesario, por ejemplo, delimitar los límites barriales, para generar las reformas a ordenanzas aplicadas a la realidad socio-territorial del barrio y sus límites, agrega Saltos, quien precisa que habrá que cambiar el modelo de zonificación actual por uno que represente a las vocaciones de uso de suelo y tendencias de crecimiento del barrio.

El proyecto permitirá a la sociedad tomar la posta en la planificación territorial, puesto que para la recolección de datos se invitará a los sectores público y privado a "ser parte de este proceso histórico que unirá a Guayaquil a un grupo selecto de ciudades a nivel mundial que promueven procesos participativos para el desarrollo sostenible".

El experto en planificación David Hidalgo considera esta una oportunidad para llevar un proceso de ciudad nuevo, en el cual se incluya a los ciudadanos, lo que en otras administraciones no existió. "Viteri podrá hacer coherencia con su discurso actual sobre planificación", opina. Habrá todo un trabajo detrás.

Socialización, creación de mesas de trabajo por cada temática, recolección de datos y presentación de resultados. Con el plan, el Comité Pro Defensa de Urdesa dejará definidas las líneas para que sean utilizadas en el futuro, con reformas a las ordenanzas del sector.

Informamos a Guayaquil que desde el @ComiteProUrdesa estamos elaborando nuestro propio plan de ordenamiento para #URDESA junto a varios técnicos, tomando así las riendas como ejemplo de participación”. A continuación la nota vía @Expresoec.https://t.co/6p1z9qShr8@LaVictorEmilio — Comité Pro Urdesa (@ComiteProUrdesa) February 16, 2020

Un aporte

"Será un insumo para el plan maestro que se gesta ahora en la Alcaldía", adelanta Saltos. A inicios del mes pasado, este comité de vecinos realizó su primera reunión.

La necesidad de volver a la tranquilidad que constituye vivir en residencia y los reclamos que no han podido exteriorizar aún con la alcaldesa, como la preocupación de los nuevos proyectos agendados, impulsaron la creación de este grupo.

Una de las críticas de esa primera reunión fue la arbitrariedad de la autoridad por no explicar lo que está en marcha, recuerda Zoila Castro, presidenta. La alcaldesa recibió en diciembre un oficio con el pedido de audiencia del comité.

Otras dos notificaciones fueron enviadas entre enero y febrero. Aún no hay respuesta, pese a que solo existían treinta días hábiles para contestar. En caso de no hacerlo, la directiva no descarta otras acciones.

ESQUEMATIZACIÓN

Seis ejes, en los objetivos el planificador Luis Alfonso Saltos plantea seis lineamientos base para la elaboración del plan de ordenamiento de Urdesa. El primero es ‘planificación integral’, y propone, entre otros puntos, la revisión de proyectos públicos y privados en proyecto o ejecución y la valoración de su integración en un esquema macro del barrio.

El segundo punto en ‘movilidad’. Aquí se incluirán ciclovías, buscar una alternativa a la ya planteada segunda fase de la aerovía, mejoramiento de aceras y se proyectará la conectividad de Urdesa con el resto de la urbe a través del Plan de Movilidad Urbana que la Autoridad de Tránsito Municipal asegura que existe.

Los otros cuatro ejes son ‘vocación y uso de suelo urdesino’, ‘espacios públicos, ‘acceso a la información y participación en el Consejo Cantonal de Planificación’ y ‘cambio climático’. Este último abordará arbolado, reforestación del mangle y control de marea.