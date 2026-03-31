Revisión vehicular en Guayaquil: plazo sin multas se extiende hasta el 15 de abril

La ATM extendió el plazo para la revisión vehicular sin recargos. Revisa si tu placa aplica y evita multas en abril

La revisión vehicular es obligatoria para matricular y verificar el estado mecánico del auto.

La revisión técnica vehicular (RTV) en Guayaquil vuelve a tener cambios. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció este 31 de marzo una nueva ampliación del plazo para cumplir con el trámite sin multas, una medida que busca aliviar a quienes no pudieron hacerlo a tiempo.

¿Quiénes tienen más plazo para la RTV?

La extensión aplica hasta el 15 de abril y beneficia a:

Vehículos particulares cuyo último dígito de placa termina en 2

Transporte escolar con dígitos 3 y 4

Estos conductores podrán completar la revisión sin pagar recargos por calendarización.

La medida se suma a una flexibilización previa aplicada durante marzo, cuando también se permitió cumplir el trámite sin multas a vehículos con dígito 1 y transporte escolar con dígitos 1 y 2, debido a fallas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito.

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¿Por qué se amplió el plazo?

Según la ATM, la decisión responde a problemas externos que afectaron el proceso en semanas anteriores, especialmente la intermitencia en los sistemas de tránsito a nivel nacional.

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En la práctica, esto generó retrasos, pérdida de turnos y dificultades para completar la RTV dentro del cronograma habitual.

¿Qué pasa si no haces la RTV?

La revisión técnica no es opcional. Es un requisito obligatorio para:

Obtener o renovar la matrícula

Verificar que el vehículo esté en condiciones seguras

No cumplir dentro del plazo puede generar multas por calendarización, además de impedir la matriculación.

Paso a paso: cómo hacer la RTV

Para realizar el trámite en Guayaquil debes:

Ingresar al portal de la ATM

Solicitar el servicio

Pagar el valor correspondiente

Agendar un turno

Acudir al centro de revisión

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Antes del chequeo, puedes hacer un prechequeo gratuito hasta el día 20 de cada mes, lo que permite detectar fallas mecánicas con anticipación.

¿Cuánto cuesta la revisión vehicular?

Los valores varían según el tipo de vehículo. Para 2026:

Autos particulares: desde $29,87

Motos: desde $18,03

Transporte escolar y taxis: desde $20,79

Buses y camiones: hasta $48,64

Hay hasta cuatro oportunidades para aprobar la revisión; la segunda no tiene costo.

¿Dónde hacer la RTV en Guayaquil?

El trámite se realiza en los centros autorizados operados por SGS, ubicados en:

Norte (sector Río Daule)

Sur (avenida 25 de Julio)

Vía a Daule

El horario es de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 y sábados hasta las 13:00.

El calendario sigue: revisa cuándo te toca

El cronograma de revisión por último dígito de placa continúa así:

Abril: 3

Mayo: 4

Junio: 5

Julio: 6

Agosto: 7

Septiembre: 8

Octubre: 9

Noviembre: 0

Diciembre: rezagados

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