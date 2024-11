Guayaquil: Rejas y rompelevocidades son retirados por no contar con permisos

En el marco de un operativo llevado a cabo por la Dirección de Justicia y Vigilancia en la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil, se retiraron dos rejas que habían sido colocadas sin ningún permiso y que impedían el paso libre de los ciudadanos.

De acuerdo con el Cabildo, en la cooperativo 17 de septiembre, en esta ciudadela, se realizó el retiro de estos elementos. Además, en el marco del operativo, también se encontró ocho rompevelocidades que fueron removidos de la zona debido a que fueron construidos sin permiso y de manera antitécnica para la vía en la que estaban ubicados. Para ello, se utilizó maquinaria pesada que comenzó a destruir esta estructura unida a la calzada.

En esta actividad participaron, además de los agentes de la Dirección Municipal de Justicia y Vigilancia, uniformados de la Policía Nacional y agentes metropolitanos de Seguridad, sumando un total de 200 efectivos en las calles para llevar a cabo estas labores.

La razón de estas acciones, según indicó la Dirección de Justicia y Vigilancia, se debe a los altos índices de criminalidad en la zona y los reportes de la ciudadanía sobre diversos hechos violentos que han ocurrido con frecuencia en este barrio.

Problemas en más barrios

Ante esta situación, la ciudadanía ha instado a las autoridades a incrementar el número de operativos de este tipo, debido a las trabas en la movilidad que varios guayaquileños han experimentado. Entre los reportes, se mencionan ciudadelas como Sauces, Guayacanes, La Floresta, 9 de Octubre, La Pradera, entre otras, puntos que ya han presentado problemas por la obstrucción de la vialidad y que, actualmente, siguen presentando dificultades.

“En vez de ayudar con la seguridad, la entorpecen. Están en calles por donde pasan varios carros y no dejan pasar al resto. Incluso te hacen dar más vueltas solo para llegar a tu casa, cuando podrías haberlo hecho en un instante”, critica Edison Mora, residente de Samanes 3.

Asimismo, Mercedes Loor, quien reside en la ciudadela 9 de Octubre, comenta que en su barrio han instalado varias rejas, sin tener en cuenta dónde deben estar y dónde no. “En las herraduras está bien, pero cubrir los accesos a los parques o salidas a las calles principales no es una decisión acertada. Le quitas la oportunidad de salir a los niños porque unos cuantos decidieron colocar estos objetos donde les parezca y sin consultar al resto. Sé que hay miedo por la delincuencia, pero no podemos afectar a toda una comunidad por ello”, comenta.

