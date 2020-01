Este jueves 9 de Enero, en la edición digital de EXPRESO apareció publicada con esa fecha, por una imperfección técnica, una nota de años pasados titulada "Los planes de desarrollo se atascan en el Municipio de Guayaquil".

Ello generó una confusión al entenderse que lo descrito respondía a la realidad actual, lo que no es así. Si bien en el contenido señalado se indicaba que "Ningún representante del cantón acudió a un acto de Senplades" y que "Del Municipio de Guayaquil no acudió nadie, salvo un concejal de Alianza País", esto respondía a un hecho —reiteramos— de años pasados, no de la fecha señalada al inicio, jueves 9 de enero, o de días recientes.

Hacemos la rectificación para los fines pertinentes.