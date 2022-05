Abre el portón de su casa, saca la cabeza y mira cautelosa a los alrededores. Si alguien intenta acercarse a ella, ingresa y cierra rápidamente para impedir su paso o contacto. Es una de las vecinas de la manzana DA de la quinta etapa de la Alborada, quien, junto con otros de cuadras aledañas, decidió ponerle rostro a la delincuencia, a inicios del presente año. Una de las tantas medidas de seguridad por la que muchos apostaron para frenar a los antisociales que merodean la zona;pero que, con el tiempo, se ha borrado sin lograr los resultados que esperaban, como la identificación y captura de los ladrones.

Desde mediados de enero, los vecinos optaron por pegar en los postes de alumbrado público de las manzanas DB, DC, DG, entre otras, las fotos de personas sospechosas de los robos y asaltos que se cometen en el sector. Las imágenes eran extraídas de las cámaras de videovigilancia, y tanto en el vecindario como en algunas viviendas comenzaron a colocarse como afiches, para poder identificar a los maleantes.

La medida “sirvió, pero igual, por más que uno se resguarde en casa y con todas las cosas que hemos implementado, los ladrones no se detienen”, sostuvo Jennifer Briones, moradora del sector, quien ha sido víctima del hampa en la zona. Resalta como anécdota el robo hasta de su escoba. “Por aquí, si ven algo medio mal parqueado se lo llevan. Hace unos días dejé mi escoba ahí (afuera de la casa) y se la llevaron, en cuestión de minutos... Si se te quedó algo afuera, olvídate que lo perdiste”, cuenta la moradora entre risas, al añadir que luego se le llevaron unas plantas pequeñas que había colocado en su ventana.

Advertencia. El horario y la exclusividad de las llaves han llevado a otros problemas por la medida. Miguel Canales Leon

Pero, si bien dice estar de acuerdo con todas las medidas de seguridad que se han implementado en el sitio, como la colocación de rejas en una de las peatonales, asegura que eso también ha traído problemas. “Esa puerta se cierra a las 6 de la tarde y no se abre hasta las 6 de la mañana. Yo quería salir (pasado ese horario), porque reclamé mi llave, me dijeron que solo hay tres (...) no todos los moradores tienen llaves”, comentó.

Hasta ahora no he sabido de algún resultado después de la colocación de los rostros de esos delincuentes. De repente vemos patrullaje... más van por las vías principales. Francisco N.

habitante de la Alborada

Por más que uno se resguarde en casa y con todas las cosas que hemos implementado, los ladrones no se detienen... La policía viene, pero no lo hace de inmediato. Jennifer Briones

moradora de la Alborada

Francisco (pidió que solo lo identifiquen así) manifiesta que después de la colocación de los rostros de los delincuentes que han robado en el sector, no ha sabido de algún resultado, como la captura de alguno de ellos. Sin embargo, recuerda que hace un mes se enteró de que un vecino fue asaltado cuando salía de su casa, alrededor de las seis de la mañana.

Con él concuerda José Arteaga, también morador de la zona, quien no conoce de la captura o identificación de los sospechosos publicados en los postes, con lo que se buscaba replicar en otras manzanas.

Pero reconoce la tarea que han emprendido algunos vecinos con la colocación de cámaras para controlar la situación. “Fue iniciativa propia y cada uno tiene la imagen en el celular. Si alguien ve a algún sospechoso se activa una alarma para que todos salgan, eso es lo que se ha hecho”, revela, lo que les da tranquilidad porque todos están en alerta. “Basta que uno vea para que active la alarma a los demás”, sostiene.

Aunque la policía asignada al sector asegura que han incrementado el patrullaje y colocado más botones de seguridad en las casas, los tres moradores coinciden en que no han tenido el apoyo policial, como lo esperaban. “De repente los vemos, como un milagro, más van por las vías principales”, asegura Francisco.