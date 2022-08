De cara a las elecciones secciónales de 2023, si bien las redes sociales son la principal plataforma para los candidatos a las diferentes dignidades cantonales y provinciales; las paredes y el espacio público siguen siendo el escenario para pintar la propaganda política.

La utilización de una pared del malecón del cantón Colimes, en la provincia del Guayas, donde se pintaba propaganda de una candidata a la Prefectura, desató críticas de habitantes de esa jurisdicción y contra Segundo Sarmiento, quien deja su huella en paredes donde se ha hecho conocer como ‘Sarmiento es Pueblo’.

Wilmer Aguilar, habitante del cantón y quien afirma que no está de candidato a nada, hace pública su crítica mediante un video en TikTok, por la utilización de ese espacio. “El malecón es propiedad del pueblo, del Municipio. Hago un llamado al CNE (Consejo Nacional Electoral). No se pueden utilizar los espacios públicos para hacer la propaganda política porque no les pertenecen”, expuso el ciudadano, en medio de los gritos de Sarmiento, quien aseguraba que “aquí Susana González ha hecho la obra que nadie ha hecho... sinvergüenzas, sinvergüenzas”, decía a viva voz, entre otros improperios.

En medio de gritos, Sarmiento (de rosado) respondía a quien criticaba la pintada de la pared. Captura de vídeo

EXPRESO se contactó con Sarmiento para conocer su postura con respecto a este “pequeño impase”, como lo calificó, pero indicó que daría respuestas el próximo lunes.

Gustavo Taiano, procurador síndico de la Prefectura del Guayas, aseveró mediante certificaciones de las diferentes direcciones de la entidad, que Segundo Sarmiento no tiene ninguna relación con ellos, ni con Susana González.

“La Prefectura del Guayas no tiene relación alguna y desconoce de este tipo de casos, como se hace mención en el video. El señor Segundo Sarmiento no tiene relación laboral ni contractual alguna con la Prefectura del Guayas... Así mismo como obrero o como servidor público tampoco...”, aclaró Taiano, al explicar que en caso de ser paredes públicas, el ente que debe responder es el Municipio; pero en caso de ser un espacio privado, lo deberá hacer el dueño del predio.

“Es notorio que el señor Sarmiento ha pintado paredes para algunos partidos políticos, entre ellos el movimiento CREO del actual presidente de la República. Así mismo, en su momento le pintó al Gobierno del expresidente (Rafael) Correa. A eso él se dedica, él pinta paredes, es su especialidad; pero con nosotros o con la señora prefecta no tiene relación alguna”, concluyó Taiano.