Guayaquil: “De Lasso espero que aniquile la corrupción”

Vacunas, empleo y no más corrupción, que nadie robe, ni se burle del ecuatoriano. Es lo que espera el guayaquileño Carlos Bermejo del presidente electo Guillermo Lasso. “Voté por él porque me cansé de ser testigo de tanta indolencia por parte del Gobierno. Voté por él porque me harté de los últimos 14 años de historia. A Ecuador le urge tener salud porque solo así nos levantaremos, pero a la par le urge aniquilar la corrupción, puesto que en ese tema estamos jodidos y hasta el fondo”, manifestó.

Con el 98,55 % de actas cerca de la medianoche, el candidato de CREO - PSC lidera la votación con el 52,5 %. Con su virtual triunfo, Ecuador da un giro a la derecha. — Diario Expreso (@Expresoec) April 12, 2021

Bermejo es uno de los ciudadanos con quienes EXPRESO conversó ayer, para medir el nivel de aceptación de la comunidad hacia Lasso y el nuevo Gobierno. Y en resumen, es alto, puesto que aunque hay quienes aseguraron no ser sus “fieles seguidores”, reconocieron que al país le urge un cambio.

Prioridades La seguridad es otro tema que preocupa a la ciudadanía. Por lo que piden leyes justas, cambios urgentes en el Código Orgánico Integral Penal

“Un camino con metas firmes y no promesas sin sentido”, comentó el también guayaquileño Adrián Vinueza, un arquitecto jubilado que cree que el régimen de Lenín Moreno, así como el de Rafael Correa, no hizo más que engañar al ecuatoriano.

“Si solo analizamos la salud, basta ver cómo estuvimos hace un año y cómo estamos ahora: desabastecidos, sin médicos y con un plan de vacunación que parece un chiste. Si nos vamos unos años más atrás, veremos cómo Correa hizo hospitales, pero que fueron solo el cascarón. La atención era pésima”, opinó.

Darwin Argandoña, constructor, asegura que apoyó a Lasso; que espera que con él haya más oportunidades para crecer. Christian Vinueza

Para él, el futuro del país depende de la cantidad de vacunas que se logre aplicar en un futuro cercano. El líder comunitario Carlos Guerrero, quien advirtió que Guillermo Lasso jamás fue su candidato favorito, coincidió al precisar que esa es la única solución para levantar a la nación de raíz.

A su juicio, sin una reestructuración integral en el sistema, ningún esfuerzo que se haga valdrá la pena. “Él ha prometido cambios y en eso nos esperanzamos, ahora hay que estar pendientes de lo que dijo en campaña”, sostuvo.

En la época más dura fuimos el país más corrupto. Esa imagen, esa vergüenza, debe borrarse ahora.



Jaime Garnica

ingeniero civil, habitante de Urdesa

Pero a este concepto de reestructuración integral, Bermejo agregó algo: la urgencia de capacitar a los médicos en territorio local. “Nuestros últimos gobernantes dejaron morir algo tan valioso como el crecimiento personal-laboral. Les bajaron la autoestima a nuestros profesionales, ningunearon su profesión trayendo a personal de afuera, cuando lo que tenemos es oro. Ahora hay que recuperar todo esto. Que no se lo haya hecho cae otra vez en un hecho de beneficios propios. En mis palabras, corrupción”.

Los comerciantes esperan del futuro gobierno empleo y estabilidad laboral. Christian Vinueza

Ayer, mientras recorría las calles del Puerto Principal, este Diario vio cómo en algunos sectores, como el suburbio y la Alborada, las familias seguían festejando los resultados de las elecciones. Las pancartas con el rostro de Lasso seguían pegadas y colgando en los balcones; en los barrios, los vecinos hablaban de la victoria; y bajo los puentes, como el de la Francisco de Orellana, cerca de Urdenor, los constructores y gasfiteros que allí se asientan se referían también al triunfo, sin despegar la mirada de un cartel cuya frase principal decía “Lasso presidente”.

“Yo solo quiero que mi familia esté sana y tener empleo. La he visto negra, no solo en pandemia sino mucho antes. Hemos vivido sin ilusión más de una década. No podíamos más”, expresó el maestro constructor Darwin Argandoña.