Multicomercio: nadie asume la responsabilidad del incendio del edificio

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

A dos meses del incendio en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, los copropietarios han empezado a rendir versiones ante la Fiscalía como parte de las nuevas diligencias del caso. Sus testimonios, sin embargo, no han unificado criterios: por el contrario, han evidenciado versiones distintas sobre lo ocurrido dentro del inmueble.

Estas comparecencias marcan una nueva fase en la investigación, que busca determinar responsabilidades por el siniestro registrado el 11 de febrero. Hasta ahora, pese al avance de peritajes e informes técnicos, no se han establecido culpables.

El incendio se extendió por más de 24 horas y dejó pérdidas millonarias para comerciantes y propietarios. El edificio, ubicado en una de las zonas comerciales más activas de la ciudad, quedó inhabitable tras los daños estructurales.

En el proceso, uno de los puntos bajo análisis es el uso de los espacios dentro del inmueble. Según versiones recogidas en las diligencias, algunos locales habrían sido utilizados como bodegas, con almacenamiento de materiales inflamables y adecuaciones no regularizadas.

Otros testimonios apuntan a la administración del edificio y a la falta de controles internos frente a posibles riesgos. Estas diferencias han generado una línea de investigación centrada en determinar si existieron omisiones que contribuyeron a la propagación del fuego.

A esto se suma otro elemento: los cuestionamientos sobre los controles externos. Entre los afectados, se ha planteado la necesidad de revisar si las inspecciones y supervisiones se realizaron de forma adecuada antes del incendio.

La Fiscalía continúa recopilando versiones, informes técnicos y peritajes para establecer el origen del siniestro y las posibles responsabilidades. No obstante, hasta el momento no se han determinado responsables directos.

Mientras tanto, los afectados han expresado su preocupación por la falta de resultados concretos. En los últimos días, un grupo acudió a la Fiscalía para exigir celeridad en las investigaciones y claridad en el proceso.

El señor Bolívar Rosero, propietario del centro comercial Multicomercio, lo convirtió en bodegas donde se almacenaba material inflamable. El centro comercial estaba totalmente cerrado, ese fue el motivo del incendio. Nelson Pita, copropietario del edificio Multicomercio

El reciente 6 de abril, aproximadamente 20 afectados por el incendio se reunieron en los exteriores de la Fiscalía, en el edificio La Merced, para respaldar a Nelson Pita y Wilson Gallegos, copropietarios del inmueble.

El caso también ha puesto en debate las condiciones en las que operan varios edificios comerciales en el centro de Guayaquil, donde la alta densidad de locales y las modificaciones internas son frecuentes, como ha venido publicando EXPRESO.

Un vehículo atrapado en el edificio Multicomercio fue retirado por grúas la mañana de este domingo 8 de marzo.

La zona comercial de la planta baja era administrada por Simón Bolívar Rosero, mientras que el resto del edificio correspondía a unidades bajo régimen de propiedad horizontal.

Ambos rindieron sus versiones dentro del proceso, en el que expusieron elementos que apuntarían a posibles responsabilidades relacionadas con el origen del fuego. Pita declaró a las 09:00 y Gallegos a las 11:00. Mientras se desarrollaban las diligencias, los damnificados gritaban desde afuera: “¡Exigimos justicia! ¡Rosero y Mega Asia son culpables!”.

Las nuevas diligencias buscan esclarecer lo ocurrido, mientras los afectados esperan que se determinen responsabilidades y se definan posibles mecanismos de reparación.

Pita y Gallegos fueron aplaudidos por los condóminos al salir de FiscalíaAndrea Real

Pruebas contra el propietario

La declaración de Pita duró cerca de dos horas y media. A su salida, indicó que entregó a la Fiscalía material fotográfico que contribuiría a esclarecer el inicio del siniestro.

“El señor Bolívar Rosero, propietario del centro comercial Multicomercio, lo convirtió en bodegas donde se almacenaba material inflamable. El centro comercial estaba totalmente cerrado, ese fue el motivo del incendio”, afirmó Pita.

Además, sostuvo que el propietario no contaría con todos los permisos de funcionamiento y cuestionó el informe técnico del Cuerpo de Bomberos, al considerarlo “incompleto y sin sustento”, debido a que habrían calificado la causa como indeterminada.

¿Falta de control?

Por su parte, Gallegos denunció una presunta falta de control en la zona comercial de la planta baja. “Tenemos certificación del propio Cuerpo de Bomberos del año 2016 que exigían al dueño de los locales que entregara la documentación técnica y los planos, y nunca los presentó”, aseguró a los medios.

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