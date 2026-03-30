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Referencial. La Policía Nacional realiza constantes operativos en DuránCORTESÍA

Hallan fábrica clandestina de balas en Durán: incautan peligroso material

Los capturados pertenecerían a la banda criminal de los Latin King. Conoce todos los detalles del operativo

La Policía Nacional ejecutó un allanamiento en el cantón Durán que permitió desmantelar un presunto taller clandestino dedicado a la fabricación y almacenamiento de municiones, vinculado al grupo delictivo conocido como Latin King

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La intervención forma parte de las acciones estratégicas para combatir el crimen organizado en la provincia del Guayas.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó a través de su cuenta en X sobre el desarrollo del operativo Atlas 075.

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El inmueble intervenido estaba ubicado en la cooperativa Nuevo Horizonte, un sector previamente identificado mediante labores de inteligencia como punto de actividades ilícitas. Según el ministro Reimberg el lugar funcionaba como centro de acopio y producción de municiones destinadas a la comisión de diversos delitos en la zona.

Hallazgos del operativo realizado en Durán

Durante el procedimiento, los agentes encontraron una considerable cantidad de material peligroso y evidencia relacionada con la fabricación artesanal de proyectiles. Entre los indicios levantados constan 700 balas de distintos calibres, 142 vainas y 125 perdigones, lo que evidencia la magnitud de la operación clandestina.

Asimismo, se decomisó un artefacto explosivo, junto con 14 fundas de pólvora y 13 fulminantes, elementos que representan un alto riesgo para la seguridad ciudadana. De acuerdo con las primeras investigaciones, estos materiales habrían sido utilizados tanto para la elaboración de municiones como para otras actividades delictivas.

"La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar ejecutando operativos para neutralizar estructuras criminales y fortalecer la seguridad en la provincia. Seguimos estas acciones buscan reducir los índices de violencia y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía", indicó una fuente policial.

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La fábrica clandestina hacía municiones.CORTESÍA

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